WindTre, l’offerta TOP del momento ha 150 GB in 5G: ecco il super prezzo

WindTre ha presentato la sua nuova soluzione mobile pensata proprio per chi desidera tanti Giga e una rete veloce a un prezzo contenuto. La promo, disponibile per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali, include 150 GB alla massima velocità del 5G, minuti illimitati e 50 SMS al costo di 5,99€ al mese. L’attivazione è completamente gratuita e la SIM viene spedita senza costi aggiuntivi in tutta Italia. Tutto sembra essere dunque ideale, peraltro con qualità da vendere, quella di un gestore molto famoso come WindTre.

Cosa offre la nuova promo WindTre agli utenti che la scelgono

Questa tariffa è pensata per chi usa lo smartphone senza limiti, sia per navigare che per telefonare. Ecco i dettagli su tutti gli aspetti più importanti:

150 GB in 5G alla massima velocità disponibile;

alla massima velocità disponibile; 7,6 GB extra utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea;

utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi nel pacchetto;

nel pacchetto; Spedizione gratuita della SIM a domicilio;

a domicilio; Attivazione senza costi e prezzo fisso di 5,99€ al mese.

Un’offerta esclusiva per chi cambia operatore e sceglie WindTre

Questa promozione è riservata solo a chi porta il proprio numero in WindTre da Iliad o da un operatore virtuale. Non è disponibile per chi è già cliente o proviene da TIM, Vodafone o dallo stesso WindTre.

Una rete stabile e all’avanguardia: WindTre non tradisce

WindTre offre una copertura del 99,7% in 4G e ha esteso il 5G al 97% della popolazione, garantendo una connessione veloce e affidabile in tutta Italia. L’infrastruttura avanzata permette prestazioni elevate, ideali per streaming, videochiamate e gaming online senza interruzioni.

Grazie a un prezzo contenuto e tanti Giga in 5G, questa nuova offerta si posiziona tra le più interessanti sul mercato per chi cerca una tariffa conveniente con prestazioni elevate. Si possono trovare dunque all’interno di questa offerta delle soluzioni molto intriganti, soprattutto per chi ha esigenze di un certo tipo.