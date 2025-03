WindTre festeggia cinque anni: un percorso di evoluzione e innovazione

WindTre celebra il quinto anniversario dalla nascita del suo brand unico. L’operatore infatti nasce dalla fusione tra Wind e 3 Italia. Questo traguardo segna una tappa importante per l’azienda. La quale in questi anni ha consolidato sempre di più la sua posizione nel settore delle telecomunicazioni italiane. Lanciato ufficialmente il 16 marzo 2020, il marchio ha finito per rappresentare il punto di arrivo di un lungo processo. Una storia che ha avuto inizio con la fusione societaria del 2016 tra i due gestori.

WindTre, dallo spegnimento del 3G alle nuove strategie aziendali

L’ingresso nel mercato come brand unico è stato accompagnato da importanti investimenti nella rete mobile e fissa. Ciò con l’obiettivo di garantire una copertura sempre più ampia e prestazioni migliori per i clienti. Nel corso degli anni, WindTre ha introdotto nuove tecnologie, come il 5G, il VoLTE e le eSIM. Rispondendo così alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Un passaggio strategico è stato anche l’ingresso nel mercato dell’energia con WindTreLuce e Gas, avvenuto nel 2022. Ampliando così la propria offerta oltre la telefonia.

Nell’ultimo anno, WindTre ha portato avanti importanti trasformazioni. A partire dal 7 giugno 2024, ad esempio, l’operatore ha avviato la rimozione parziale della rete 3G sulla frequenza 2100MHz, passando al 4G sulla stessa banda. Nei prossimi mesi invece è prevista una seconda fase che porterà allo spegnimento definitivo del 3G entro la fine del 2025. Un’altra novità riguarda la decisione di eliminare la clausola ISTAT, che adeguava i prezzi all’acquisto. Una scelta che ha avuto un impatto positivo sugli utenti.

In contemporanea, WindTre ha anche aggiornato la sua app. In particolare attraverso l’ introduzione di un sistema di accesso più rapido e sicuro, senza password. L’azienda ha poi aderito alla Carta Giovani Nazionale, lanciando offerte dedicate agli under 35 e rafforzando la sua presenza nel settore delle telecomunicazioni per i giovani. Nonostante alcune difficoltà, come le recenti molteplici ricevute dall’AGCOM e dal Garante della Privacy, WindTre continua a investire nella qualità dei suoi servizi. Guardando al futuro con strategie sempre più orientate all’innovazione.