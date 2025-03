VeryMobile: l’offerta da 200 GB in 5G costa pochissimo e batte Iliad

Very Mobile ha presentato una nuova promozione che punta a conquistare chi cerca tanti Giga a un prezzo contenuto. L’offerta, valida per chi proviene da Iliad e operatori virtuali, include 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese per sempre.

Due mesi gratis per chi attiva la promo di Very Mobile entro il 23 marzo 2025

Le persone che decidono di sottoscrivere questa offerta entro il prossimo 23 marzo 2025 riceverà due mesi gratuiti, un incentivo che permette di provare il servizio senza alcun costo iniziale. Una volta terminata la promo, il canone resterà fisso a 5,99€ al mese, senza rincari futuri. Tutto sembra dunque davvero ideale per chiunque.

Cosa include l’offerta al suo interno ogni mese

La nuova proposta di Very Mobile si distingue per il suo pacchetto completo e senza vincoli. Qui in basso c’è il resoconto totale di tutti i contenuti disponibili:

150 GB di traffico dati in 5G con la rete veloce di WindTre;

con la rete veloce di WindTre; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati inclusi nel prezzo;

inclusi nel prezzo; Due mesi di servizio gratuito, se attivata entro il termine stabilito.

L’offerta è dedicata esclusivamente a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. Non è disponibile per chi proviene da TIM, Vodafone o WindTre.

Attivazione e costi trasparenti per tutti come sempre

Very Mobile mantiene la sua filosofia di tariffe chiare e senza sorprese. L’attivazione è semplice e può essere completata online o nei negozi aderenti. Il costo della SIM è gratuito, senza costi nascosti o vincoli contrattuali.

Grazie alla rete WindTre, Very Mobile offre una connessione stabile e veloce, rendendo questa promo un’ottima scelta per chi cerca una tariffa economica con molti Giga. Basta andare sul sito ufficiale per farsi un’idea ancora più chiara riguardo alla situazione, la quale non è mai stata così ideale per chi ama avere a disposizione tutto.