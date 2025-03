Sonos: continuano le polemiche sulla nuova app

Il caso Sonos continua a suscitare attenzione e dibattiti. Coinvolgendo gli utenti e gli esperti del settore. La controversa riprogettazione della sua app, avvenuta nel maggio dello scorso anno, ha scatenato una serie di problematiche che l’azienda sta cercando di affrontare. A tal proposito, Nick Millington, Chief Innovation Officer di Sonos e architetto originale del sistema, ha dichiarato che lui e il suo team sono concentrati al 100%. Ciò per comprendere la natura dei problemi e risolverli. Millington ha identificato due priorità fondamentali nel suo approccio. La prima è comprendere la causa principale di ogni singolo problema segnalato dagli utenti. Migliorando così le prestazioni tecniche dell’app. La seconda priorità è colmare le lacune nella funzionalità e nell’usabilità introdotte dalla nuova versione dell’app. Il tutto tenendo in considerazione il feedback costante degli utenti.

Sonos continua a lavorare per risolvere i problemi con la sua app

I dati diagnostici forniti dagli utenti hanno svolto un ruolo cruciale nel guidare il lavoro del team di sviluppo. Quest’ultimi stanno permettendo loro di identificare e affrontare i problemi con maggiore precisione. Alcuni miglioramenti sono stati già implementati. Come la possibilità di posticipare le sveglie e il controllo della batteria per gli altoparlanti portatili Sonos Move e Roam anche quando sono in standby. Eppure, rimangono diverse criticità da risolvere. Tra cui la modifica delle playlist e la possibilità di mettere in coda intere cartelle dalla libreria musicale locale.

Le promesse fatte da Millington nei mesi scorsi sono state accolte con interesse. Ma anche con scetticismo da parte di molti utenti. La fiducia nei confronti di Sonos è stata minata non solo dalle difficoltà legate alla nuova app, ma anche dall’uscita di scena di Patrick Spence, l’ex CEO della compagnia. L’abbandono di Spence, avvenuto dopo mesi di tensioni interne, ha ulteriormente complicato la situazione.

Sonos si trova ora in una situazione delicata. Riconquistare la fiducia degli utenti sarà un’impresa ardua. Ma non impossibile. L’azienda deve dimostrare di saper ascoltare e rispondere ai bisogni dei suoi utenti. Solo il tempo dirà se tali sforzi porteranno a un reale cambiamento in grado di sanare la frattura tra Sonos e il suo pubblico.