Monitor PHILIPS curvo ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Siete alla ricerca di un monitor Philips di ottima qualità? allora dovete assolutamente pensare di mettere le mani su Philips 34E1C5600AM, un pannello in formato wide da 34 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione WQHD, pari appunto a 3440 x 1440 pixel, e soprattutto un refresh rate che si estende fino a 100Hz, per una maggiore fluidità, considerando che a tutti gli effetti parliamo di un display IPS LCD con tutti i difetti del caso, in termini proprio della tecnologia utilizzata.

La sua caratteristica principale, oltre alla curvatura sui bordi, è dettata dalla presenza di una webcam nella parte superiore, che va ad inquadrare il soggetto, in modo da poterla utilizzare ad esempio per videochiamate o conferenze di vario genere, senza doversi affidare a componenti esterne (la qualità di ripresa è generalmente molto buona). Sulla superficie si possono trovare altoparlanti di qualità, per una resa superiore al normale, in termini di dettaglio e nitidezza, in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento, oltretutto la connettività fisica è rappresentata da HDM, USB-C e DisplayPort, con un buon Hub USB presente nella parte posteriore che rende la vita molto più facile in termini di connettività generale.

Monitor Philips è in promozione su Amazon

Volete spendere relativamente poco per un monitor Philips di qualità? allora siete nel posto giusto, il pannello di cui vi stiamo parlando nell’articolo ha un costo finale di 399 euro, con un risparmio di circa 30 euro sul valore originario di 429 euro. L’ordine può essere completato subito a questo link, ricordando che l’unica colorazione disponibile è la nera.

Il monitor si differenzia dagli altri modelli della stessa serie anche per la presenza dello stand che permette la regolazione in altezza, non essendo fissa offre una maggiore versatilità.