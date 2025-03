Samsung Foundry: cattive notizie per il nodo a 1,4 nm

Samsung sembra trovarsi ad affrontare una situazione sempre più complessa per i chip avanzati. Secondo un leaker considerato molto attendibile, noto come Jukanlosreve, l’azienda sudcoreana potrebbe aver deciso di abbandonare lo sviluppo del nodo produttivo di classe 1,4 nm. Tale notizia, anche se non confermata ufficialmente, arriva in un periodo particolarmente delicato per Samsung Foundry. Nello specifico, l’azienda sudcoreana ha perso terreno rispetto alla rivale TSMC. Quest’ultima è riuscita a conquistare la fiducia di clienti importanti come AMD, NVIDIA, Apple, Qualcomm, MediaTek e Intel. Il motivo principale di tale distacco riguarda la superiore efficienza termica ed energetica dei chip prodotti da TSMC. Unita a un rendimento produttivo decisamente più elevato.

Samsung: cosa accade con i chip avanzati?

La situazione per l’azienda sudcoreana è diventata critica soprattutto per il rendimento dei suoi nodi produttivi. Gli ultimi test con il chip Exynos 2500, destinato ai Galaxy S25, hanno dimostrato un tasso di successo del processo produttivo inferiore agli standard di mercato. Su 100 chip prodotti su wafer, solo una trentina risultavano effettivamente utilizzabili. Una cifra lontanissima dall’80-90% che viene considerato un ottimo risultato nel settore.

Per cercare di recuperare terreno, Samsung sta puntando tutto sull’Exynos 2600. Il cui lancio è previsto per il prossimo anno con i Galaxy S26. Eppure, secondo alcune indiscrezioni, se anche tale chip dovesse fallire nel raggiungere i risultati sperati, Samsung potrebbe essere costretta ad uscire definitivamente dal mercato dei SoC mobile di fascia alta.

Se il colosso coreano decidesse davvero di abbandonare lo sviluppo di chip avanzati l’intera industria tecnologica potrebbe subire conseguenze importanti per il mercato degli smartphone. La perdita di un attore così importante nel settore ridurrebbe la concorrenza. Con possibili effetti negativi su innovazione e prezzi. Non resta che attendere per scoprire le future dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung. In tal modo sarà possibile capire quale direzione deciderà di intraprendere per tale settore.