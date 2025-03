Android: sul Play Store 10 app a pagamento gratis solo per oggi

Sono comparsi anche oggi sul Play Store di Google dei titoli molto interessanti che ogni utente Android potrebbe scaricare per il proprio dispositivo. Ovviamente stiamo parlando di titoli a pagamento che improvvisamente diventano gratis e che dunque sono particolarmente appetibili. Non ci sono trucchi: bisogna solo dare uno sguardo al market e capire cosa si desidera portare di più a casa. Nel caso dei nostri utenti abbiamo scelto di realizzare un elenco che si può vedere qui in basso con tutti i link diretti e i nomi dei prodotti offerti dal Play Store tra applicazioni e regimi.

Ovviamente il consiglio resta sempre lo stesso ovvero quello di fare quanto prima possibile in quanto sia i giochi che le applicazioni a pagamento oggi gratis, potrebbero tornare al loro stato originale in pochissimo tempo. Per tutte le altre informazioni, bisogna dare solo uno sguardo in basso.

Play Store di Google: sono questi i titoli che gli utenti Android possono portare a casa gratuitamente solo per oggi

Google mette spesso a disposizione queste offerte e oggi è una di quelle giornate in cui vale la pena dare un’occhiata. Ci sono diverse app e giochi di qualità disponibili senza alcun costo e, per evitare di perdere tempo, qui sotto c’è una selezione con i titoli più interessanti. Basta cliccare sul link accanto al nome per scaricarli direttamente. Ovviamente ogni titolo che scaricherete oggi potrà essere scaricato ancora una volta in futuro gratuitamente a patto che utilizzerete lo stesso account Google. Scaricando tutti i titoli della lista oggi, ve li assicurerete dunque per sempre gratis sul vostro smartphone. Il consiglio pertanto è quello di prenderli tutti. Ecco la lista: