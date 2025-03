Google usa l’AI per fornire informazioni mediche

Google continua a lavorare per migliorare l’esperienza con il suo ecosistema. In particolare, l’azienda è intervenuta riguardo il processo di ricerca delle informazioni mediche online. A tal proposito, Google ha presentato il pannello “What People Suggest“. Tale funzione è al momento disponibile solo su smartphone negli Stati Uniti. Utilizza l’intelligenza artificiale per raccogliere e organizzare le opinioni degli utenti da discussioni online. Quest’ultime vengono presentate sotto forma di temi facilmente comprensibili. L’obiettivo è offrire una visione più ampia e accessibile su argomenti medici complessi. Come condizioni croniche o sintomi specifici.

Google: nuove opzioni per le informazioni mediche

Tale approccio offre un’esperienza simile a una conversazione virtuale. Quest’ultima potrebbe aiutare a chiarire dubbi comuni e a offrire nuove prospettive a chi cerca risposte. È importante ricordare che tale strumento non sostituisce il consulto medico professionale. Rappresenta però un ulteriore aiuto per chi desidera approfondire determinati temi.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per fornire informazioni mediche solleva questioni importanti. Quest’ultime riguardano l’affidabilità e la sicurezza delle informazioni condivise. Google non ha ancora chiarito quali meccanismi intende implementare per prevenire la diffusione di risposte inaccurate o dannose. Si tratta di un punto critico, soprattutto considerando che molte persone potrebbero fare affidamento su tali informazioni. Ciò senza verificare la loro attendibilità con professionisti sanitari.

Inoltre, Google sta lavorando a nuove API per i Medical Records. Ciò attraverso la piattaforma Health Connect. Tali API consentiranno di integrare in modo più fluido i dati sanitari personali con quelli dei medici. Si tratta di interventi mirati che puntano a rispondere alle esigenze degli utenti, anche quando si parla di informazioni mediche. La recente introduzione del pannello “What People Suggest” dimostra come Google sta puntando con decisione a rivoluzionare il modo in cui le persone cercano e comprendono le informazioni mediche online. Non resta che attendere e vedere come tale tecnologia verrà migliorata per garantire sicurezza, precisione e chiarezza.