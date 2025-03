Amazfit Hello Ring: ecco l’update con numerose novità

Presentato lo scorso anno al CES di Las Vegas, ora è arrivato all’interno della routine di tutti gli appassionati e consente di monitorare con molta più attenzione e precisione lo stato di salute e di prestazioni del proprio organismo, stiamo parlando dell’anello smart indossa abile di Amazfit, Amazfit Helio Ring.

Nuovo aggiornamento

L’anello smart nello specifico vanta un corpo completamente in titanio spesso appena 2,6mm e dal peso di circa 4 grammi, quest’ultimo garantisce una resistenza all’acqua fino ad una profondità di 100m e permette di accedere a numerose funzionalità smalti per quanto riguarda il monitoraggio dell’organismo, frequenza cardiaca, pressione, monitoraggio del sonno e di altri parametri durante l’attività sportiva, elementi che ovviamente lo rendono un accessorio decisamente utile che però sicuramente necessita di essere abbinato ad altri dispositivi appartenenti alla Medesima famiglia come gli smartwatch dell’azienda e ovviamente uno smartphone.

Recentemente comunque l’azienda ha rilasciato un nuovo update per alcune funzionalità, introduce infatti il miglioramento per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, il miglioramento dei dati relativi alla frequenza cardiaca (grazie ad un algoritmo aggiornato) e l’ottimizzazione del sistema che avvisa l’utente della necessità di procedere alla ricarica della batteria.

Nonostante tutti questi cambiamenti, l’aggiornamento non ha un peso eccessivo, parliamo infatti di circa 2 MB di dati, come se non bastasse ovviamente all’interno dei cambiamenti citati dall’azienda sono presenti anche i classici e numerosi bug fix che non possono ovviamente mai mancare.

L’aggiornamento è in fase di rilascio è molto presto sarà disponibile a livello globale per tutti gli utenti, ovviamente l’anello in questione risulta un accessorio decisamente utile soprattutto se siete soliti praticare attività sportiva e tenere sotto controllo il vostro stato di salute e allenamento con molta precisione, in caso contrario sicuramente uno smartwatch è un oggetto decisamente più indicato dal momento che sicuramente meno di nicchia rispetto ad un anello.