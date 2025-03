WhatsApp non sarà più disponibile su alcuni dispositivi Apple dal 5 maggio

Dal 5 maggio 2025, WhatsApp non sarà più compatibile con alcuni dispositivi Apple. Tale cambiamento riguarderà prevalentemente gli iPhone. In particolare quelli che non supportano versioni del sistema operativo iOS superiori alla 15.1. L’aggiornamento è stato annunciato per migliorare la sicurezza e le performance dell’applicazione. Un passo necessario per rispondere alle esigenze di protezione dei dati delle persone. La decisione però, seppur considerata necessaria, conduce all’ abbandono forzato di alcuni dispositivi più datati.

Aggiornamenti e alternative: cosa fare per non restare tagliati fuori da Whatsapp

Come ribadito, l’obiettivo di Meta, la compagnia madre di WhatsApp, è sempre lo stesso. Ovvero quello di offrire un servizio sempre più sicuro ed efficiente. Per garantire l’accesso a nuove funzionalità e migliorare la stabilità dell’applicazione, è quindi necessario limitare il supporto per gli iPhone con iOS più obsoleti. I modelli interessati sono l’iPhone5s, l’iPhone6 e l’iPhone6Plus. Se possedete uno di questi è quindi probabile che dovrete cercare soluzioni alternative per poter continuare ad utilizzare la rinomata piattaforma di messaggistica.

Nello specifico vi sono alcune opzioni che potete prendere in considerazione. Innanzitutto è importante accertarsi se lo smartphone possa essere effettivamente aggiornato a una versione più recente di iOS, oppure no. Per farlo, basta andare nelle impostazioni del telefono. Da qui selezionare “Generali” e poi “Aggiornamento Software“. Se non è possibile aggiornare il sistema operativo, la soluzione migliore potrebbe essere quella di acquistare un cellulare nuovo.

Prima di farlo, però, è importante eseguire un backup generale dell’app. Utile nel caso in cui non vogliate perdere conversazioni importanti. Bisogna quindi aprire WhatsApp e andare nelle impostazioni. Poi selezionare “Chat” e infine “Backup”. Così facendo ogni cosa sarà trasferite in maniera automatica su un nuovo device e non sarà perso nulla. Insomma, è piuttosto chiaro che un simile cambiamento possa sembrare scomodo per alcuni. Ma si tratta comunque di una decisione necessaria, presa con le migliori intenzioni. Quelle appunto di garantire un maggiore livello di sicurezza, una priorità che non può essere trascurata.