Stellantis investe 38 milioni a Verrone: arrivano nuovi macchinari

Stellantis ha deciso di investire ben 38 milioni di euro nello stabilimento di Verrone. Qui, verranno installate 56 macchine utensili per la produzione di componenti fondamentali per il settore delle motorizzazioni elettriche. Perché un impegno così grande proprio nell’industria automobilistica italiana? Nel 2027, quando la produzione entrerà a pieno regime, questo stabilimento avrà la responsabilità di realizzare alberi e ingranaggi in acciaio. Ognuno sarà poi destinato alla nuova piattaforma STLA Small. Tali pezzi saranno vitali per le future auto ibride ed elettriche del Gruppo Stellantis, a partire dalle nuove Peugeot 208 fino alla Opel Corsa.

Stellantis sta lavorando sodo per migliorare e per superare la crisi dello scorso anno. Il gruppo vuol superare la produzione annuale di 400.000 pezzi e prevede una crescita fino a 200.000 componenti in più negli anni avvenire. Investimenti come questo hanno uno scopo preciso, oltre alla vendita ovviamente. Stellantis sta preparando infatti il terreno per le nuove generazioni di veicoli, dove la tecnologia e l’innovazione non sono solo una sfida, ma una responsabilità.

L’Italia al centro della rivoluzione elettrica grazie agli investimenti Stellantis

L’investimento a Verrone non è solo un passo verso il futuro dell’elettrico, ma è anche parte di un piano più ampio, quello del Piano Italia, presentato a dicembre 2024. Stellantis dimostra, ancora una volta, quanto l’Italia sia un elemento strategico nel suo sviluppo. Il COO Jean Philippe Imparato ha sottolineato come questo progetto si inserisca perfettamente nelle azioni che il Gruppo sta realizzando in tutta Europa. Non si tratta solo di produrre, ma di costruire un futuro solido, basato su competenze locali e su un impegno che va oltre la mera produzione.

Questo investimento è anche un messaggio chiaro di come l’Italia sia più che pronta al cambiamento. Stellantis ha investito nella formazione, nelle persone e nelle tecnologie, per dimostrare che l’industria automobilistica può essere parte attiva nella costruzione di un futuro migliore. Non è solo questione di produzione. È questione anche di passione, innovazione e di visione futuristica. Si può guardare avanti e Stellantis sta dimostrando come fare.