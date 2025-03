Mezzi anfibi: la Cina presenta il nuovo blindato senza equipaggio

Sembra che la Cina stia preparando qualcosa di grosso nel mondo dei veicoli militari anfibi. Negli ultimi giorni sono emerse immagini di un nuovo blindato, identificato con il numero 003, che potrebbe presto prendere il posto della famiglia Type 05, attualmente in servizio. E a giudicare da quello che si vede, non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un salto di qualità piuttosto ambizioso.

Blindato 003, il futuro dei mezzi anfibi cinesi

La prima cosa che salta all’occhio? La torretta senza equipaggio. Nessuna feritoia, nessun segno di una postazione per il cannoniere: tutto lascia pensare a un sistema completamente automatizzato, con sensori avanzati e, probabilmente, anche un sistema di protezione attiva (APS) in grado di rilevare e neutralizzare minacce in arrivo. Per l’armamento, si parla di un cannone automatico da 30mm, molto simile a quello già montato sullo ZBD-05, ma i missili anticarro (se presenti) sembrano ben nascosti.

Oltre alla torretta, il design del veicolo mostra alcune modifiche interessanti: un nuovo portellone posteriore e una disposizione delle ruote leggermente diversa. Questi dettagli potrebbero servire a migliorare la mobilità in acqua, dato che stiamo comunque parlando di un mezzo anfibio. Ma rispetto ai modelli occidentali, che puntano su armature sempre più pesanti, qui la filosofia sembra un po’ diversa: meno protezione passiva, più difese attive e maggiore agilità.

E non finisce qui. Oltre al veicolo 003, circolano voci su un altro mezzo, identificato con il numero 005. Dalle immagini, sembra più grande e potrebbe essere un’evoluzione della stessa linea, magari con un’arma più potente o un ruolo diverso, come quello di supporto ai blindati più leggeri. In ogni caso, tutto questo indica che la Cina sta lavorando su una famiglia di nuovi veicoli anfibi, pronti a giocare un ruolo chiave nelle sue future operazioni militari.

La strategia di Pechino è abbastanza chiara: potenziare le capacità di sbarco e proiezione anfibia. Il Type 05, introdotto nel 2005 e sviluppato dalla Norinco, aveva già dimostrato di essere un mezzo versatile, ispirato in parte al programma americano EFV, poi cancellato. Grazie a un design aerodinamico e a potenti getti d’acqua, può spostarsi in mare aperto a circa 30 km/h, un dato niente male per un veicolo corazzato.

Attualmente, il Type 05 esiste in più versioni: il ZBD-05, con il suo cannone da 30mm e missili anticarro, e lo ZTD-05, un veicolo d’assalto con un cannone rigato da 105mm, capace di sparare proiettili ad alta velocità e munizioni guidate. Ma esistono anche varianti per il comando, la ricognizione e il recupero di mezzi danneggiati, rendendo questa piattaforma estremamente flessibile.

Se questi nuovi veicoli riusciranno a mantenere le promesse, potremmo trovarci di fronte a una generazione completamente nuova di mezzi da sbarco, più avanzati, più intelligenti e, soprattutto, pronti a cambiare le regole del gioco nelle operazioni anfibie cinesi.