Google obbligata a bloccare i siti pirata: la nuova sentenza italiana

Il Tribunale di Milano ha recentemente emesso una sentenza che potrebbe segnare un altro passo importante nella lotta alla pirateria online. La decisione, che riguarda il colosso di Mountain View, obbliga Google a bloccare l’accesso a siti pirata, un passo che rafforza ulteriormente le leggi italiane in materia di copyright. Questo provvedimento arriva dopo una lunga battaglia legale avviata dalla Lega Serie A, che ha fatto notare come Google, tramite il suo servizio Open DNS, stesse continuando a permettere l’accesso a contenuti protetti da copyright, nonostante fossero già stati bloccati da una piattaforma chiamata Piracy Shield, sotto l’ordine dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Tribunale di Milano emette una sentenza storica

La questione ha portato a una sentenza che, seppur ancora soggetta a eventuali sviluppi, ha già avuto un impatto significativo. Il Tribunale ha infatti stabilito che Google, in quanto attore importante nel panorama digitale europeo, deve conformarsi alle normative antipirateria, anche se non direttamente coinvolta nella violazione. Questa mossa si inserisce in un contesto normativo più ampio, che sta cercando di mettere un freno alla diffusione dei contenuti illeciti su internet. Secondo la decisione, il gigante tecnologico non può fare finta di niente quando il suo servizio contribuisce, anche indirettamente, alla diffusione di materiale pirata.

Non si tratta di una novità assoluta. Già lo scorso dicembre, un’ordinanza simile aveva riguardato Cloudflare, ma con Google la situazione si fa ancora più interessante, considerando l’enorme portata dei suoi servizi a livello globale. La decisione del Tribunale è anche piuttosto significativa perché è stata emessa senza l’obbligo di sentire le difese di Google, un segnale che le istanze della Lega Serie A erano considerate valide e urgenti. Ora, seppur Google avrà la possibilità di difendersi, questa sentenza sembra consolidare una direzione chiara: tutti i grandi fornitori di internet devono fare la loro parte nella lotta contro la pirateria, e l’Italia non è intenzionata a fare marcia indietro su questo fronte.