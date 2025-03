Piracy Shield: partono polemiche interne all’AGCOM

La recente evoluzione della piattaforma Piracy Shield e le sue implicazioni hanno riportato alla luce profonde divisioni all’interno di AGCOM. Tale scenario ha rivelato criticità e contraddizioni che minano la credibilità dell’intero sistema di regolamentazione della pirateria online. L’inasprimento delle misure, voluto dal commissario Massimiliano Capitanio, non solo amplia il raggio d’azione del sistema a nuovi ambiti come film e serie TV. Ma introduce anche strumenti più invasivi come il blocco delle VPN e la deindicizzazione forzata dai motori di ricerca. Tali decisioni hanno generato un acceso dibattito interno all’autorità e sollevato critiche da parte di esperti, politici e utenti.

Piracy Shield: emerse opinioni contrastanti

Uno degli episodi più eclatanti che ha scatenato il dibattito è stato il blackout di Google Drive per diverse ore. Un disguido che ha evidenziato come l’implementazione di Piracy Shield possa avere conseguenze gravi anche su servizi perfettamente legali. La deputata Giulia Pastorella e la commissaria Elisa Giomi hanno espresso preoccupazioni in merito alla mancanza di adeguati meccanismi di verifica e controllo preventivo prima di eseguire i blocchi. Il problema principale, come sottolineato da Giomi, risiede nell’assenza di una verifica accurata prima di procedere con la disattivazione di siti o servizi. Portando a danni collaterali difficili da risolvere in tempi rapidi.

Un altro punto controverso riguarda l’introduzione dell’obbligo di deindicizzazione dei siti ritenuti pirata. Tale misura, apparentemente efficace, solleva questioni di censura e rischia di compromettere la libertà di informazione. Inoltre, il blocco delle VPN potrebbe ostacolare non solo la pirateria, ma anche l’uso legittimo di tali strumenti per la protezione della privacy e la sicurezza online. La strategia adottata sembra più orientata alla repressione immediata che alla costruzione di un sistema equilibrato e sostenibile per il contrasto della pirateria.

L’opposizione interna ad AGCOM e le voci critiche nel mondo politico suggeriscono che la questione potrebbe presto approdare in sede parlamentare. Con richieste di chiarimenti e possibili interrogazioni al Mimit. La gestione opaca di Piracy Shield e il mancato apprendimento dagli errori passati mettono in dubbio l’efficacia e la legittimità dell’intero sistema. Il rischio più grande è che strumenti così invasivi possano essere utilizzati in modo arbitrario, colpendo non solo la pirateria, ma anche utenti e servizi legittimi.