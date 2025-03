Apple introduce un’alternativa a AirPower nei suoi store

Un accessorio mai realizzato da Apple trova finalmente una sua alternativa sul mercato. La base di ricarica AirPower, annunciata nel 2017 insieme a iPhone X e mai lanciata ufficialmente, è rimasta a lungo un progetto incompiuto. Ma oggi, Apple propone nei suoi store un prodotto molto simile, anche se realizzato da un’azienda terza.

Stiamo parlando di Zens. Un marchio specializzato in accessori per la ricarica wireless che ha da poco sviluppato Quattro Pro 4. Ovvero un dispositivo in grado di alimentare contemporaneamente fino a 4 device tra iPhone e AirPods. Dotato di supporto MagSafe e certificazione Qi2, il caricatore garantisce un allineamento magnetico preciso e una compatibilità estesa con le custodie MagSafe e Qi2 di spessore inferiore ai 3mm. La sua costruzione in alluminio e il design minimale ne fanno un accessorio elegante e solido, perfettamente in linea con lo stile Apple.

Apple fa la sua scelta, per una ricarica efficiente e ordinata per ogni esigenza

Nonostante il fallimento del progetto AirPower, Apple ha deciso di includere Quattro Pro 4 nel proprio catalogo ufficiale. Tale scelta è quindi un chiaro segno che il dispositivo soddisfa gli alti standard di qualità richiesti dall’azienda.

Con la possibilità di ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente, QuattroPro 4 si rivela quindi una soluzione ideale per chi vuole ridurre l’ingombro dei cavi e avere una postazione ordinata. In famiglia, in ufficio o in qualsiasi ambiente condiviso, questo caricatore wireless permette di mantenere sempre carichi gli iPhone e gli AirPods. Tutto ciò senza dover ricorrere a prese multiple o a diversi alimentatori spesso fastidiosi.

Ogni postazione eroga fino a 15 watt, garantendo una ricarica rapida. In mezz’ora infatti un iPhone può raggiungere il 35% della batteria. L’alimentazione avviene tramite un adattatore da 65watt incluso nella confezione, collegato a un cavo di 1,5 metri. Il dispositivo pesa circa 745 grammi ed è progettato per essere stabile su qualsiasi superficie, senza occupare troppo spazio.

Attualmente disponibile su Apple Store e Amazon al prezzo di 179,99€, Quattro Pro 4 rappresenta così la risposta concreta a un bisogno mai soddisfatto dagli accessori ufficiali di Apple. In quanto, con questa scelta, la rinomata azienda californiana offre ai suoi utenti un’alternativa pratica e affidabile. Colmando una volta e per tutte il vuoto lasciato dall’ incompiuto progetto dell’ AirPower.