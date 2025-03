Whatsapp: i conti degli italiani svuotati da questa truffa pericolosa

Se state utilizzando molto spesso WhatsApp in questi ultimi giorni allora anche voi potreste essere incappati in una nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani, si tratta dell’ennesima truffa online che punta ad ottenere l’accesso ai conti correnti delle vittime in modo da poter penetrare per poi rubare tutti i risparmi contenuti in modo irrecuperabile, già in passato i truffatori avevano iniziato ad utilizzare WhatsApp per attaccare le vittime, questa volta però la fantasia ha avuto la meglio e adesso stanno utilizzando anche le video chiamate disponibili sul social di messaggistica istantanea, sebbene possa sembrare paradossale, in caso di riuscita tale strumento consente ai truffatori di entrare in possesso praticamente di tutto il necessario per un furto in piena regola, di conseguenza è utile sapere in che modo agiscono in modo da non cadere nel tranello dal momento che in caso contrario le conseguenze sono devastanti e irrecuperabili.

La nuova truffa

La truffa che sta colpendo molti italiani e esordisce con un semplice messaggio di truffatori inviano fingendosi la banca della vittima, in questo messaggio si l’utente della necessità di recapitare in modo urgente una comunicazione tramite per l’appunto una video chiamata a, una volta avviata, però i truffatori chiederanno all’utente di attivare la condivisione dello schermo e di recarsi presso la propria piattaforma Internet banking, così facendo registreranno tutto quello che viene visualizzato a schermo per poi utilizzarlo a proprio vantaggio e per derubare la vittima, se anche voi doveste incappare in una giornata qualunque in un contatto come questo la cosa migliore che potete fare risulta non rispondere e bloccare immediatamente l’utente, tenete mente che le banche non hanno questo modus operandi per comunicare con i propri clienti, ovviamente restate sempre informati sui metodi di truffa che girano online dal momento che risulta indispensabile per non cadere nei tranelli.