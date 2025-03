Amazon SCONTA una smart TV QLED di 400 euro, l’offerta è IRRESISTIBILE

Spendere poco su Amazon è sempre possibile e molto più facile di quanto avreste mai immaginato, proprio perché ogni giorno vengono attivati sconti molto interessanti atti a ridurre ulteriormente il livello di spesa che l’utente deve sostenere per l’acquisto di un prodotto legato al mondo della tecnologia generale. Tra i tanti modelli attualmente in promozione possiamo sicuramente trovare l’Amazon Fire TV Serie Omni QLED, parliamo a tutti gli effetti di una smart TV di ottima qualità, con diagonale di 55 pollici, che riesce a garantire prestazioni ben superiori alla media.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi essendo una Fire TV, integra il controllo vocale con Amazon Alexa, per accedere ad una serie di funzionalità semplicemente con l’ausilio della propria voce, a cui si aggiunge il supporto all’HDR 10+ ed anche il Dolby Vision IQ, per una qualità video che può raggiungere addirittura il 4K, con dettagli e nitidezza nettamente superiori al normale. Tra le funzioni più interessanti annoveriamo sicuramente la modalità Ambiente, ovvero la capacità del televisore di trasformarsi in un vero e proprio quadro, mostrando una serie molto lunga di opere mondiali di alto livello. La luminosità del pannello è adattiva, ottimizzandola in relazione al contenuto riprodotto, ma soprattutto alla luce ambientale della stanza, grazie alla presenza di un sensore integrato.

Un risparmio così non si era mai visto prima d’ora, infatti fino al 24 marzo l’Amazon Fire TV viene proposta addirittura con 410 euro di sconto rispetto al listino iniziale di 799 euro. In altre parole il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 389,99 euro, per un dispositivo di ottima qualità, che viene spedito a casa in pochissimi giorni, e prevede inoltre la garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica. Effettuate l’acquisto subito qui.