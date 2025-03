Truffa con SMS e mail: ecco il testo che frega il pubblico e svuota i conti

La truffa è servita anche questa volta. Purtroppo gli utenti hanno segnalato di nuovo un problema legato ad alcuni messaggi phishing, esattamente come quelli già visti in passato. L’obiettivo è sempre il solito ovvero quello di prendere dati personali e soldi agli utenti che spesso restano ignari di tutto.

La nuova truffa è arrivata con un messaggio, ma in realtà ce n’è anche un altro in agguato: state attentissimi

Non è la prima volta e di certo non sarà neanche l’ultima: a quanto pare molti utenti stanno perdendo i loro soldi a causa dei messaggi truffa che girano sul web e tramite le applicazioni di messaggistica istantanea. In questo caso però si tratta di alcune e-mail, le quali al primo impatto possono sembrare veritiere ma poi non lo sono per nulla. Ecco il primo messaggio:

“Ottieni la tua consulenza

personalizzata

Il nostro servizio di consulenza è completamente gratuito e

analizzando i tuoi consumi ti permette di scegliere l’offerta…( Continua a leggere)

SCOPRI DI PIÙ“.

Il secondo messaggio truffa che sta girando invece riguarda molto da vicino Enel, anche se l’azienda non c’entra praticamente nulla in quanto non è la mittente del messaggio stesso. Il suo nome è stato usato appositamente dai truffatori per far risultare il testo credibile, in modo da farci cascare quante più persone possibili. Ecco il messaggio incriminato:

“Il bonus sociale

per l’energia e il gas è arrivato.

bonus sociale

SCOPRI SE PUOI OTTENERLO

Quest’anno è terminato il mercato tutelato e molti si sono ritrovati con nuovi fornitori non scelti e qualche sorpresa poco gradita in bolletta!

Con noi puoi comparare le migliori offerte dei nostri partner e scoprire qual è la tariffa più vantaggiosa nella tua zona e per le tue esigenze di consumo. Inoltre, se possiedi certi requisiti, potresti ottenere degli sconti dati dal bonus sociale per l’energia elettrica e il gas!

Vuoi sapere se hai i requisiti necessari?

CONFRONTA ORA LE OFFERTE“.