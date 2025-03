WhatsApp Beta si aggiorna: arriva la condivisione musicale con Spotify

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare. Il loro scopo ? Offrire una piattaforma sempre migliore e ricca di nuove funzionalità. Tutte finalizzate a ottimizzare e rendere più intuitiva l’esperienza d’uso complessiva dell’ app. L’ultima novità riguarda gli aggiornamenti di stato. Ovvero una funzione che finora non ha raggiunto la popolarità sperata. La versione beta 2.25.8.3 per Android introduce un’importante integrazione con Spotify, pensata per rendere la condivisione della musica più immediata e interattiva.

Un’esperienza più immediata e coinvolgente con Whatsapp

Grazie a questo aggiornamento, le persone potranno pubblicare i brani che stanno ascoltando direttamente negli aggiornamenti di stato. Finora, la condivisione di una canzone da Spotify su WhatsApp era possibile solo attraverso un messaggio privato o inviandola a un gruppo. Con la nuova opzione, invece, apparirà una voce dedicata che permetterà di pubblicare la traccia come stato. Una volta selezionata, WhatsApp genererà automaticamente un’anteprima visiva che includerà il titolo della canzone. Saranno poi presenti il nome dell’artista e la copertina dell’album.

Tale novità rappresenta un passo avanti per rendere gli aggiornamenti di stato più utili e attraenti. L’integrazione con Spotify non si limita a una semplice condivisione, ma offre un collegamento diretto alla traccia musicale. Chi visualizzerà lo stato potrà accedere immediatamente al brano su Spotify, senza doverlo cercare manualmente.

L’obiettivo di questa funzione è chiaro. Cercare di aumentare il coinvolgimento degli utenti e rendere la condivisione della musica più fluida. Al momento essa è disponibile solo nella versione beta per Android. Ma non è escluso che venga presto estesa a tutti i dispositivi e sistemi operativi. Anche se non ci sono ancora informazioni precise sulla data di rilascio ufficiale.

Ad ogni modo per chi desidera provare questa funzione in anteprima, è possibile scaricare la versione beta di WhatsApp seguendo le istruzioni disponibili online. In più, per essere sempre aggiornati sulle ultime novità introdotte basta seguire alcuni canali ufficiali. Uno dei più noti è il blog WeBeta Info che tiene traccia di tutti gli aggiornamenti della piattaforma e delle offerte tecnologiche.