Apple, diffuse nuove indiscrezioni sull’iPhone 17

Le novità di Casa Apple non sono mai abbastanza e il colosso di Cupertino punta continuamente ad attirare l’attenzione degli utenti con il lancio di nuove proposte. Dopo il tanto atteso iPhone 16, si parla già del prossimo dispositivo del marchio Apple, ovvero l’iPhone 17.

Sono già tante, infatti, le indiscrezioni diffuse sul web in merito alla prossima generazione di smartphone del marchio Apple. Nonostante sia ancora presto per l’arrivo sul mercato, si ipotizza che l’intera gamma, standard, Air, Pro e Pro Max, saranno contraddistinti dalla presenza del chip per la connettività Wi-Fi della stessa Apple. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli diffusi finora.

Apple: nuove indiscrezioni sugli iPhone 17

Mancano ancora oltre sei mesi a un probabile debutto sul mercato della nuova generazione di iPhone ma sul web iniziano già a essere diffuse importanti indiscrezioni. La novità più importante riguardante la prossima generazione arriva grazie all’analista Jeff Pu di GF Securities. Non a caso, infatti, si prevede che la gamma di iPhone 17 sarà dotata del chip per il Wi-Fi progettato dall’azienda di Cupertino. Uno sviluppo che lo stesso analista ritiene inedito nonostante sia stato portato a termine da Apple già nel corso del 2024.

Quel che sappiamo è che tale chip consentirà ai prossimi smartphone del marchio di avere il supporto per lo standard Wi-Fi 7, già visto sui modelli Pro dell’iPhone 16. Secondo l’analista, inoltre, non dovrebbe mancare un miglioramento per quanto riguarda il comparto fotografico. Tutti i modelli della gamma, infatti, saranno probabilmente dotati di fotocamera frontale da 24 MP. Ci si chiede, inoltre, se il colosso deciderà di implementare uno zoom in sensor al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso dei device. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito allo sviluppo dei prossimi dispositivi di casa Apple. Vedremo dunque se arriverà la conferma in merito a quanto anticipato dall’analista.