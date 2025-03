Un’offerta 5G imperdibile: Very Mobile sorprende tutti

Very Mobile lancia una promozione che potrebbe cambiare il mercato della telefonia mobile. Fino al 31 marzo, chi sceglierà di passare a questo operatore può attivare un’offerta esclusiva a soli 5,99€ al mese. Si tratta di una promo che include ben 150GB di traffico dati in 5G, oltre a chiamate e SMS illimitati. Prevede poi un mese gratuito e l’attivazione senza alcun costo aggiuntivo.

Very Mobile: un servizio conveniente che guarda al futuro

Tale soluzione è riservata ai clienti che provengono da operatori virtuali come Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO. Per loro, la SIM e la consegna sono completamente gratuite. Un’ulteriore opzione interessante è la possibilità di scegliere una eSIM. Ovvero una soluzione comoda e immediata che elimina la necessità di una scheda fisica.

Ma non è tutto. In quanto Very Mobile garantisce vantaggi anche per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea. In roaming, infatti, sono disponibili 7,6GB di traffico dati, mentre minuti e SMS restano illimitati proprio come in Italia. Ciò permette di mantenere un’ottima connessione senza costi extra anche quando si è all’estero.

Very Mobile non si distingue solo per le tariffe competitive, ma anche per la trasparenza e l’attenzione all’ambiente. Le sue SIM sono realizzate con plastica riciclata e prodotte senza emissioni di CO₂. Questo approccio eco-friendly rispecchia l’impegno dell’operatore nel ridurre l’impatto ambientale del settore delle telecomunicazioni.

Oltre al risparmio economico, chi sceglie questa offerta può usufruire di servizi extra inclusi nel prezzo. “Ti ho cercato” avvisa con un SMS quando si riceve una chiamata mentre il telefono è spento o non raggiungibile. “RingMe” consente di prenotare la richiamata di un utente Very. Mentre la funzione Hotspot permette di condividere la connessione con altri dispositivi. Insomma, con un prezzo accessibile, una copertura di rete affidabile e l’inclusione di servizi extra, Very Mobile si posiziona come una delle scelte più interessanti nel mondo della telefonia mobile. L’offerta attuale rappresenta così un’opportunità per chi vuole coniugare convenienza, prestazioni elevate e un’attenzione concreta alla sostenibilità.