MG svela la MG4 EV: il primo modello globale in arrivo nel 2025

Niente più dubbi e ipotesi sull’arrivo della nuova MG4 EV grazie all’annuncio da parte della casa automobilistica MG in merito al debutto ufficiale sul mercato globale di questo nuovo modello. Un modello che andrà dunque a sostituire su tutti i mercati, incluso il nostro, l’attuale MG4.

Non può che attirare l’attenzione l’annuncio effettuato dal marchio tramite il proprio account Weibo. Un annuncio che arrivo poco dopo i dettagli emersi tramite il sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT). Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza su questo nuovo modello denominato MG4 EV.

MG4 EV: in arrivo sui mercati

Il mercato automobilistico andrà ad arricchirsi con nuove e importanti proposte su cui stanno lavorando tantissimi costruttori. Non possiamo, però, non porre l’attenzione sulla nuova MG4 EV. Nonostante da parte del marchio non siano stati diffusi dettagli, sappiamo che la MG4 EV arriverà sul mercato cinese nel corso del 2025. Se l’arrivo sul mercato cinese precederà gli altri mercati, potremo scoprire in anticipo le caratteristiche tecniche e tutti i dettagli che andranno a contraddistinguere questo nuovo modello.

Quel che sappiamo, grazie alle informazioni emerse in passato tramite il sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese, è che avrà un passo più grande rispetto al modello attuale, ma non solo. Le differenze principali sembrerebbero riguardare il design.

Un design che sembra rifarsi alla precedente MG3 con alcuni elementi che richiamano lo stile della Cyberster. La nuova MG4 EV, dunque, non passerà inosservata grazie alle sue linee delicate e al suo look piuttosto differente rispetto al modello attualmente presente sul mercato. Le foto diffuse finora mostrano infatti la presenza di fari a forma di L e gruppi ottici con una firma luminosa al posteriore.

I dettagli emersi dal MIIT, inoltre, ci consentono di scoprire che il powertrain sarà un’unità da 120 kW con una batteria LFP di cui non si conosce la capacità. Per quanto riguarda la velocità massima si parla di 160km/h. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte del costruttore.