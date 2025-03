LycaMobile Port In Globe 5G: 100GB e minuti illimitati a 9,99€!

Se stai cercando un’offerta mobile che ti dia un botto di giga, minuti senza pensieri e chiamate internazionali senza svenarti, potresti dare un’occhiata alla nuova LycaMobile Port In Globe 5G. Con 100GB di dati a soli 9,99€ al mese, è una delle tariffe più interessanti per chi vuole restare connesso senza preoccuparsi troppo del credito.

Cosa ottieni con questa offerta?

Oltre ai 100GB (che, diciamolo, sono più che sufficienti per lo streaming, i social e anche un po’ di gaming online), hai minuti illimitati e 200 SMS per chiamare e messaggiare in tutta Italia senza problemi. Se poi hai parenti o amici all’estero, la cosa diventa ancora più interessante: puoi chiamare 1000 minuti verso la Cina, 100 verso il Pakistan e 500 minuti verso diversi paesi, tra cui USA, Canada, Francia, Germania, Spagna e molti altri. Inoltre, ci sono 40 minuti extra per altre destinazioni, tra cui Marocco, Turchia e Venezuela.

Per chi viaggia in Europa, c’è anche il roaming UE con 13GB inclusi, così non resti senza connessione quando sei all’estero.

L’offerta è disponibile solo per chi porta il proprio numero in LycaMobile da un altro operatore. Una volta completata la portabilità, il piano si attiva automaticamente. Se per qualche motivo la richiesta viene rifiutata, niente panico: puoi riprovare e nel frattempo la promozione verrà “congelata” per 30 giorni sul numero Lyca temporaneo.

5G, VoLTE e molto di più

Se hai uno smartphone compatibile con il 5G, potrai navigare alla massima velocità disponibile (ovviamente, devi essere sotto copertura). Inoltre, la SIM supporta VoLTE, quindi potrai fare chiamate in alta qualità su rete 4G, sempre se il tuo telefono è compatibile.

Il costo dell’offerta è di 9,99€ ogni 30 giorni, con rinnovo automatico (quindi assicurati di avere abbastanza credito). Se per qualche motivo non riesci a rinnovarla, hai 90 giorni di tempo per ricaricare e riattivarla senza perdere la promo.

Se hai bisogno di tanti giga, chiamate internazionali e una tariffa economica, questa offerta ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. È perfetta per chi vuole una connessione solida senza spendere una fortuna e, soprattutto, per chi ha contatti all’estero e non vuole dipendere solo da WhatsApp. Insomma, se ti riconosci in questo profilo, potrebbe essere l’offerta giusta per te.