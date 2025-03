1Mobile è assurdo: il gestore offre 300 GB al mese con il 5G, il prezzo è super

1Mobile ha lanciato una clamorosa offerta che punta a conquistare chi cerca tanti giga in 5G a un prezzo conveniente. La promozione si chiama Speed 5G 200 Limited Edition e include 200 GB in 5G, minuti senza limiti e 50 SMS a un costo iniziale di 5€ per il primo mese, che poi passa a 7,99€ al mese per sempre. Offerte come queste non arrivano tutti i giorni per cui darvi uno sguardo adeguato potrebbe essere una soluzione giusta per il futuro di ogni utente.

Cosa offre la promozione di 1Mobile ai suoi utenti ogni mese

Questa tariffa è pensata per chi utilizza molti dati e desidera una connessione veloce senza spendere troppo. I dettagli dell’offerta includono:

200 GB in 5G per navigare con alta velocità;

per navigare con alta velocità; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi ogni mese ;

; 5€ per il primo mese, poi 7,99€ mensili garantiti per sempre.

Un vantaggio importante è che questa promozione è disponibile per tutti gli utenti che vogliono passare a 1Mobile, indipendentemente dall’operatore di provenienza. In questo caso, la SIM è gratuita. Se invece si sceglie di attivare un nuovo numero, il costo della SIM è di 5€.

Attivazione rapida con SPID e nessun costo extra

Per semplificare il processo, 1Mobile ha scelto di rendere l’attivazione possibile solo tramite SPID, rendendo l’intera procedura più veloce e sicura. Non ci sono costi di attivazione, un dettaglio che rende questa offerta ancora più vantaggiosa.

Promo disponibile fino al 31 marzo 2025

Chi è interessato ha tempo fino al 31 marzo 2025 per attivare la Speed 5G 200 Limited Edition. Il passaggio può essere effettuato direttamente online, senza vincoli e con la certezza di avere un prezzo fisso e trasparente nel tempo.

Con questa nuova tariffa, 1Mobile si conferma tra gli operatori virtuali più competitivi, offrendo tanti giga, il 5G incluso e un prezzo fisso senza sorprese. Tutto sembra dunque davvero ottimo e non solo all’apparenza.