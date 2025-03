ClockFace si aggiorna di Samsung: arriva il supporto per One UI 7

Samsung continua a investire nel supporto software dei suoi dispositivi. Come? Offrendo aggiornamenti regolari che migliorano la sua esperienza d’uso complessiva. A tal proposito ClockFace, uno dei moduli più apprezzati della suite Good Lock, ha ricevuto un importante aggiornamento che lo rende compatibile con One UI 7. Ovvero l’ ultima versione dell’interfaccia Samsung basata su Android 15.

Samsung e il futuro della personalizzazione con One UI 7

Con la versione 3.3.07.0, gli utenti della serie Galaxy S25 possono già sfruttare le nuove funzionalità. Mentre il supporto verrà presto esteso anche ad altri modelli come il Samsung GalaxyS24, GalaxyS23, GalaxyZ Fold6 e GalaxyZFlip6. Tra le novità più rilevanti, ClockFace è stato integrato direttamente nelle impostazioni della schermata di blocco di One UI 7. Ciò significa che, accedendo a Impostazioni e poi a Sfondo e stile, sarà possibile modificare e personalizzare l’orologio senza dover passare per l’app Good Lock.

Negli ultimi anni, Samsung ha reso la personalizzazione uno dei punti di forza della sua interfaccia. Good Lock, una suite pensata per utenti esperti, permette di modificare in dettaglio vari aspetti del sistema. Oltre a ClockFace, anche altri moduli come QuickStar, Theme Park e LockStar ricevono aggiornamenti costanti per garantire un’esperienza sempre più flessibile.

L’integrazione di ClockFace nelle impostazioni di sistema dimostra la volontà di Samsung di rendere la personalizzazione più accessibile e alla portata di tutti. Gli utenti infatti ora possono gestire le modifiche in modo più semplice e immediato e in brevissimo tempo. Ma soprattutto senza dover installare applicazioni provenienti da fonti esterne. Tale aggiornamento è solo uno dei tanti previsti con il lancio ufficiale di One UI 7. Il quale sarà rilasciato su un numero sempre maggiore di dispositivi già nelle prossime settimane. La nuova versione di ClockFace è già disponibile per il download nel Samsung Galaxy Store. Installarla è molto semplice e bastano pochi secondi e click.