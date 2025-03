Apple: per migliorare Mappe, ecco un’applicazione da scaricare

Se avete voglia di utilizzare l’applicazione Mappe di Apple in pianta stabile e di averla al 100% delle sue possibilità, dovete affidarvi alla nuova opportunità rilasciata sull’App Store. L’applicazione in questione prende il nome di Apple Maps Surveyor, al momento disponibile solo negli Stati Uniti per alcuni utenti. Le informazioni raccolte includono immagini di cartelli stradali e altre indicazioni lungo il percorso. Apple, in questo modo, può aggiornare le mappe in modo più rapido ed efficiente, senza affidarsi esclusivamente ai suoi veicoli specializzati che viaggiano per raccogliere dati.

Un sistema basato su ricompense

Per poter utilizzare Apple Maps Surveyor, è necessario scaricare un’app di supporto, attualmente limitata a Premise. Questa piattaforma è già nota per offrire compensi agli utenti in cambio di sondaggi, fotografie di luoghi specifici e altre attività che richiedono la condivisione di dati personali.

Il programma al quale gli utenti possono iscriversi comprende l’utilizzo dell’iPhone in orizzontale. In questo modo si può avere una raccolta di immagini precise dei cartelli stradali e anche dei segnali che si possono incontrare sul percorso.

Un’alternativa ai veicoli di Mappe di Apple

Tradizionalmente, Apple raccoglie le informazioni per le sue mappe attraverso una flotta di veicoli equipaggiati con sensori e telecamere. L’introduzione di Apple Maps Surveyor rappresenta un’alternativa più flessibile ed economica: coinvolgere direttamente gli utenti permette di ottenere una quantità maggiore di immagini e dati in un tempo più breve e con costi inferiori.

L’app richiede almeno iOS 17 per funzionare e sembra essere progettata per coprire aree in cui Apple necessita di aggiornamenti specifici. Il sistema, quindi, offre vantaggi a tutti: Apple ottiene dati più aggiornati, gli utenti ricevono ricompense e Apple Maps diventa sempre più preciso e affidabile.

Resta da vedere se questa iniziativa verrà estesa anche al di fuori degli Stati Uniti e quali saranno le modalità di partecipazione in futuro.