Fitbit rinnova la sua interfaccia: arriva un nuovo design per il monitoraggio dell’acqua

Fitbit continua a migliorare la sua applicazione per Android. In che modo? Introducendo un’interfaccia aggiornata per il monitoraggio dell’acqua. Alcuni utenti hanno iniziato a notare il cambiamento nella sezione dedicata alla registrazione dei liquidi assunti, la quale appare più intuitiva e moderna che mai.

L’aggiornamento di Fitbit prevede la modifica della pagina delle statistiche sul peso, introdotto alla fine dello scorso anno. Ora, l’attenzione si sposta sulla sezione dedicata all’idratazione, che presenta una nuova suddivisione in quattro schede principali. Ovvero Giorno, Settimana, Mese e Anno. Tale cambiamento sostituisce il vecchio sistema che offriva intervalli differenti, come una settimana, un mese, un trimestre e un anno.

Fitbit: un aggiornamento crescente, ma non ancora per tutti

Oltre alla riorganizzazione dei dati, l’interfaccia si presenta con un aspetto più pulito e minimalista. La barra blu superiore è stata rimossa. La schermata è diventata quindi più uniforme e moderna rispetto a prima. In più, il tasto “+” per aggiungere nuove registrazioni, in precedenza posizionato in alto a destra, è stato spostato nell’angolo inferiore dello schermo. Una modifica che rende l’intera operazione più accessibile ed intuitiva.

L’ innovazione dell’interfaccia di Fitbit per Android è stata rilevata nella versione 4.38 dell’app, ma non è ancora disponibile per tutti. L’implementazione avviene in modo graduale e sembra dipendere anche da un aggiornamento lato server. Ciò significa che alcuni utenti potrebbero riceverlo prima di altri.

Per chi desidera provare subito la nuova versione, invece è possibile scaricare l’app da APK Mirror, dove vengono caricate le ultime release. In alternativa, è possibile attendere il rilascio ufficiale sul Google Play Store. Qui l’aggiornamento sarà reso disponibile a breve.

L’attenzione di Fitbit nel migliorare l’esperienza utente continua a essere evidente. Con questi cambiamenti, la registrazione dell’idratazione diventa più chiara e accessibile. Garantendo così la configurazione di un’app sempre più efficiente e adattabile alle esigenze degli individui.