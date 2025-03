Xbox Store, sconti FAVOLOSI per metà marzo

Siamo arrivati alla metà del mese di marzo 2025 e il colosso americano Microsoft continua a stupire i propri utenti con tante offerte vantaggiose. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha aggiornato il catalogo di videogiochi presenti su Xbox Store, aggiungendo nuove promozioni e sconti davvero super interessanti. Come già successo in passato, infatti, l’azienda sta proponendo degli sconti esagerati che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 95%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Store, tanti super sconti di primavera per metà marzo 2025

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di videogiochi presenti su Xbox Store. Come guadagnare accennato in apertura, infatti, ora sullo store gli utenti potranno acquistare tantissimi nuovi videogiochi a dei prezzi estremamente competitivi, che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Tra i videogiochi proposti con gli sconti più folli, troviamo ad esempio il videogioco dedicato al noto manga di One Piece. Si tratta del videogioco denominato One Piece World Seeker: Deluxe Edition. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto su Xbox Store con uno sconto folle pari al 90%. In questo modo, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo di appena 9,99 euro.

Ci sono poi ovviamente tantissimi altri videogiochi estremamente interessanti con degli sconti ugualmente di rilievo. Ritorna ad esempio in sconto il noto videogioco legato all’universo del mondo di Harry Potter. Si tratta del videogioco Hogwarts Legacy. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto ad un prezzo di 22,49 euro, grazie allo sconto disponibile del 70%.

Come sempre, questi sono soltanto alcuni dei titoli offerti in sconto su Xbox Store, quindi vi consigliamo vivamente di visitare al più presto la pagina ufficiale per scoprire tutte le offerte disponibili. Ricordiamo inoltre che alcuni sconti potrebbero essere riservati agli abbonati al servizio di Xbox Game Pass.