Attiva la WindTre GO Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati

La WindTre GO Unlimited è ancora online per tutti i clienti Iliad e MVNO che decidono di trasferire il numero a WindTre. L’offerta è la migliore opzione operator attack del momento, con minuti, SMS e Giga senza limiti per la navigazione. Il costo, inoltre, rende il tutto ancora più interessante dato che sarà sufficiente sostenere una spesa irrisoria per poter sfruttare tutti i servizi previsti.

WindTre GO: come attivare l’offerta

L’offerta WindTre GO Unlimited può essere attivata soltanto dai clienti che trasferiscono il numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.

Passando a WindTre, i nuovi clienti non dovranno sostenere alcun costo di attivazione e avranno la possibilità di ricevere la nuova SIM gratuitamente a casa, grazie al servizio di spedizione gratuita offerto dal gestore a tutti i clienti che attivano l’offerta online. Accedendo al sito ufficiale, infatti, è possibile completare l’acquisto così da ricevere la SIM entro 2 giorni lavorativi e il trasferimento del numero entro 48 ore dal momento dell’attivazione.

Costo e servizi inclusi

I nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad e MVNO hanno a disposizione più offerte ma la WindTre GO Unlimited è la più interessante per via del rapporto costo e servizi inclusi. Infatti, i nuovi clienti possono ottenerla al costo di soli 9,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

La spesa dovrà essere saldata tramite carta di credito o PayPal ma i clienti possono scegliere di sostenere il costo tramite credito residuo. In quest’ultimo caso, però, il costo di rinnovo passerà da 9,99 euro a 10,99 euro al mese.