Windows 11: Copilot rimosso a causa di un bug, ecco la soluzione

Microsoft sta puntando moltissimo sull’intelligenza artificiale e sul suo assistente Copilot, ma un recente aggiornamento di Windows 11 sembra aver fatto esattamente l’opposto: in alcuni dispositivi, la patch di sicurezza rilasciata l’11 marzo ha rimosso l’app senza preavviso.

Il problema è stato riconosciuto dalla stessa Microsoft, che però non ha specificato con precisione su quali dispositivipotrebbe verificarsi. Insomma, per alcuni utenti questa potrebbe sembrare una svista, mentre per altri una funzione nascosta… magari per chi non era entusiasta dell’integrazione forzata di Copilot nel sistema operativo.

Come ripristinare Copilot dopo l’aggiornamento di Microsoft

Fortunatamente, riportare Copilot sul PC è molto semplice. Microsoft stessa suggerisce un metodo rapido per reinstallarlo:

Aprire il Microsoft Store; Cercare “Copilot” e installare nuovamente l’app; Aggiungerlo alla barra delle applicazioni, se era stato rimosso.

Almeno per ora non è possibile avere a disposizione delle informazioni in merito ad un aggiornamento che porti una patch di risoluzione. Ovviamente, siccome l’errore è stato già fatto presente a Microsoft, l’azienda potrebbe intervenire ben presto e dunque già nelle prossime settimane. Chiaramente qualcuno si aspetta un intervento ancor più perentorio.

Un periodo di cambiamenti per Copilot

Questo piccolo inconveniente arriva in una fase di transizione per Copilot: Microsoft sta infatti tornando a un’app nativa, dopo aver sperimentato l’integrazione via Web App. Con questo cambiamento quindi gli utenti potrebbero ritrovarsi di fronte ad un’esperienza modificata e migliorata, con l’assistente che si mostrerebbe nettamente più rapido e soprattutto reattivo.

Parliamo inoltre di un mese fondamentale per quanto riguarda Microsoft. Proprio ad aprile, più precisamente il 4, il colosso di Redmond festeggerà cinquant’anni. In quell’occasione dovrebbero arrivare anche nuove funzioni per Microsoft copilot, oltre a tante altre migliorie da inserire all’interno di Windows.

Nel frattempo, chi ha perso Copilot con l’ultimo aggiornamento sa già cosa fare: una visita veloce al Microsoft Store e tutto tornerà come prima.