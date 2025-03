Smart TV LG con sconto di 1330 euro su Amazon: un PREZZO così basso non si era mai visto

Siete alla ricerca di una smart TV LG dimensionalmente molto grande e dalla qualità decisamente superiore al normale? allora dovete subito fare affidamento sul modello di cui vi parliamo oggi, e che risulta essere decisamente in promozione su Amazon, con uno sconto di 1300 euro. Si tratta della LG OLED evo 77″, precisamente la variante OLED77G45LW, una smart TV della serie G4 2024, che presenta processore alpha11 e possibilità di trasmettere contenuti anche in 4K, con una qualità decisamente superiore al normale, tanto da risultare una delle migliori dell’intero mercato.

Le dimensioni sono indubbiamente molto elevate, per questo motivo il prodotto nasce per essere installato a filo muro, sfruttando la staffa zero-gap (che trovate comunque inclusa nella confezione) per risultare praticamente un quadro. Da notare, infatti, che la base di appoggio viene venduta in modo completamente separato, per questo motivo se vorrete invece posizionarlo direttamente su un piano di appoggio, dovrete valutare l’acquisto dell’accessorio aggiuntivo. La garanzia di LG è di 5 anni, con la promessa comunque di ricevere 4 aggiornamenti del sistema operativo webOS, ritenuto da molti come uno dei migliori e più completi in circolazione.

Iscrivetevi a questo link per i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte esclusive, dove potete ricevere i prodotti in regalo ed alcuni dei prezzi più bassi di sempre.

Smart TV LG: offerta inedita ed esclusiva su Amazon

Uno sconto inaspettato ed inedito vi attende su Amazon sull’acquisto di questo smart TV dalle dimensioni monstre, essendo comunque un prodotto da 77 pollici di diagonale; il suo listino è di 4699 euro, cifra irraggiungibile per moltissime famiglie italiane, che però viene scontata del 28% da parte di Amazon, scendendo appunto di 1330 euro, per stabilizzarsi sulla spesa finale di 3381,59 euro. Lo potete acquistare a questo link.

Un’occasione assolutamente da non perdere se siete alla ricerca di un prodotto particolarmente grande, senza andare minimamente ad intaccare la qualità della riproduzione stessa.