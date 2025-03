Tapster Silver, l’unico anello in argento che vi permette di fare pagamenti senza doverlo ricaricare

Durante il mese di Febbraio e Marzo 2025 abbiamo avuto la possibilità di testare il Tapster Silver Payment Ring, un anello dedicato solo ai pagamenti che ci ha reso la vita più facile. Dopo un’analisi approfondita, questo anello si è rivelato una delle migliori soluzioni per chi desidera unire praticità, stile e tecnologia avanzata.

Design e Comfort

Il Tapster Ring è realizzato in argento sterling 925, un materiale che garantisce resistenza e un’eleganza senza tempo. Il design minimalista lo rende adatto a qualsiasi occasione, dall’uso quotidiano agli eventi più formali. La tecnologia NFC è perfettamente integrata e invisibile, senza compromettere l’estetica. Con un peso di soli sei grammi, l’anello risulta estremamente confortevole. Durante un test di utilizzo continuativo di 48 ore, non ha causato alcun fastidio o irritazione, rivelandosi ideale anche per chi pratica sport o conduce una vita attiva.

Tecnologia e Prestazioni nei Pagamenti

Il cuore del Tapster è un chip NFC passivo, che consente pagamenti fino a 50 euro senza la necessità di inserire un PIN. Nei test condotti in venti diversi punti vendita, l’anello ha garantito un’affidabilità del 95%, con qualche difficoltà riscontrata solo nei POS più datati. Un aspetto da considerare è che, con alcuni terminali meno moderni, potrebbe essere necessario posizionare l’anello in modo piatto sul lettore per un riconoscimento immediato.

Compatibilità e Facilita d’Uso

Il Tapster Ring supporta Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e i principali circuiti di pagamento come Visa e Mastercard. È inoltre compatibile con oltre cinquanta istituti bancari europei, tra cui Revolut e N26. L’associazione iniziale con l’app Tapster Secure è intuitiva e veloce: bastano pochi passaggi, utilizzando un codice OTP o l’autenticazione biometrica, per rendere l’anello operativo. In caso di smarrimento, è possibile disattivarlo immediatamente tramite l’app, garantendo la massima sicurezza.

Sicurezza: protezione avanzata

Dal punto di vista della sicurezza, il Tapster offre standard elevati. Grazie al sistema di tokenizzazione, i dati sensibili non vengono mai memorizzati direttamente sull’anello, riducendo il rischio di furti di informazioni. Inoltre, la distanza di lettura è limitata a soli due centimetri, un accorgimento che diminuisce la possibilità di accessi non autorizzati. Durante i test condotti con lettori NFC non autorizzati, non è stato possibile estrarre alcuna informazione sensibile.

Resistenza e Durabilità

Certificato IP68, l’anello ha superato con successo una serie di test di resistenza che hanno incluso esposizione a pioggia intensa, immersioni accidentali e cadute da un metro su superfici dure, riportando solo lievi segni superficiali. Anche in condizioni di temperature estreme, da -10°C a 40°C, il dispositivo ha mantenuto inalterate le sue funzionalità.

Pro e Contro

Il Tapster si distingue per il design raffinato e per la grande praticità nell’uso quotidiano. Non necessita di ricarica grazie alla tecnologia NFC passiva e garantisce un alto livello di sicurezza nella protezione dei dati. Il principale svantaggio è il prezzo di 199 euro, che potrebbe risultare elevato rispetto ad altre soluzioni in plastica. Inoltre, la taglia non è modificabile dopo l’acquisto, rendendo necessaria un’accurata scelta iniziale.

Confronto con la concorrenza

Rispetto ad altri anelli smart presenti sul mercato, il Tapster appartiene a una fascia premium. Il McLear Ring è una soluzione più economica, ma risulta meno resistente. Il Kerv, invece, offre una compatibilità più limitata e un design meno elegante. Per chi cerca una soluzione più versatile, un Apple Watch potrebbe essere una valida alternativa, anche se con un costo decisamente più alto.

Pulizia e Lucidatura

Essendo realizzato in argento sterling 925, il Tapster Ring potrebbe ossidarsi nel tempo. Per mantenerlo sempre brillante, si consiglia di pulirlo con un panno in microfibra o un panno specifico per argento. In caso di macchie più persistenti, si può utilizzare una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro, strofinando delicatamente con uno spazzolino a setole morbide. Evitare l’uso di prodotti chimici aggressivi o abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie. Una lucidatura occasionale con un prodotto specifico per l’argento aiuterà a mantenere l’anello sempre splendente.

Modello Compatibile per Apertura Tesla

Per gli utenti Tesla, esiste un modello specifico del Tapster Ring compatibile con il sistema di accesso Key Card NFC delle auto Tesla. Questo anello permette di aprire e avviare il veicolo semplicemente avvicinandolo alla portiera o alla console centrale, offrendo un’alternativa elegante e sicura alla chiave tradizionale.

Conclusioni

Il Tapster Silver Payment Ring è un’ottima soluzione per chi desidera un metodo di pagamento discreto, elegante e innovativo. Nonostante il prezzo elevato, la qualità dei materiali, l’elevata sicurezza e l’affidabilità complessiva lo rendono un investimento valido. È un dispositivo che combina lusso e tecnologia senza compromessi.

Il voto finale è di 4.5 su 5. Elegante e funzionale, con l’unica limitazione della taglia fissa. Il Tapster Ring è disponibile sul sito ufficiale.