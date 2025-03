Carburanti: l’Italia verso la parità fiscale tra benzina e diesel

Il panorama fiscale sui carburanti in Italia sta per cambiare radicalmente. Il Governo ha deciso di riallineare le accise su benzina e diesel, rispondendo alle pressioni dell’Unione Europea. Attualmente, la differenza fiscale tra i due carburanti è significativa, ma non più tollerabile. Considerata un sussidio ambientalmente dannoso, questa disparità va eliminata per contribuire alla transizione ecologica del continente. Si prospetta un futuro in cui entrambi i carburanti avranno la stessa tassazione: 0,673 euro al litro. Sarà un processo graduale, volto a evitare shock economici. Il diesel vedrà un aumento annuo di 1-1,5 centesimi al litro. La benzina, invece, subirà un lieve calo, portando equilibrio tra i due. L’Italia riuscirà così a rispettare le direttive europee, senza però danneggiare eccessivamente settori chiave come quello del trasporto su gomma. Ma questo cambiamento sui carburanti, pur essendo graduale, è inevitabile. Come influenzerà le abitudini dei consumatori? Chi era abituato a scegliere il diesel per convenienza si ritroverà a dover riconsiderare le proprie scelte, mentre il futuro della mobilità elettrica incombe sempre più vicino.

Cambiamento carburanti: un impatto significativo per le casse statali

Le conseguenze economiche non saranno di certo trascurabili. Il riallineamento delle accise porterà un gettito aggiuntivo di circa 100 milioni di euro all’anno nelle casse dello Stato. Entro il 2030, si prevede un incremento complessivo di 500 milioni. Tali risorse potranno poi essere utilizzate per sostenere nuove politiche ambientali. Grazie a queste si potrà contribuire con più forza alla lotta contro il cambiamento climatico. La complessità dell’intervento tuttavia richiede un decreto interministeriale che coinvolgerà diversi dipartimenti, dall’Economia all’Ambiente. L’impatto sarà trasversale e interesserà molteplici settori produttivi, dai trasporti all’agricoltura.

Si tratta di un cambiamento importantissimo, non improvvisato. Il provvedimento, già annunciato nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029, è una decisione strategica che ridisegnerà l’intero scenario dei carburanti in Italia. Con la progressiva armonizzazione fiscale, non solo si rispetteranno le direttive europee, ma si inciderà profondamente sul mercato automobilistico. Quali saranno le ripercussioni nel lungo termine? Il riallineamento delle accise potrebbe modificare il volto della mobilità italiana, spingendo sempre più automobilisti verso soluzioni ecologiche e a minor impatto ambientale.