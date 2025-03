Tablet LENOVO con un prezzo da OFFERTA imperdibile su Amazon

Al giorno d’oggi disporre di un tablet Android non è cosa da poco, proprio perché negli anni il settore ha subito un calo non indifferente, ma grazie alla fiducia e alla spinta di alcuni produttori, oggi sta tornando più florido di prima. Uno dei modelli di cui effettivamente possiamo consigliare l’acquisto, nel momento in cui siete interessati ad una variante economica, è sicuramente Lenovo Tab M10 di terza generazione, oggi disponibile all’acquisto su Amazon anche a meno di 130 euro.

Il prodotto presenta un ampio display da 10,1 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione WUXGA, che può raggiungere appunto 1920 x 1200 pixel, qualitativamente più che valido, ma comunque in linea con la fascia di prezzo, anche se dotato di cornici abbastanza pronunciate. Il processore è l’Unisoc T610, un SoC che possiamo definire basilare in termini di prestazioni che attualmente è in grado di offrire, con una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con l’utilizzo di una microSD da inserire nell’apposito slot).

Lenovo Tab M10, la promozione su Amazon vi lascia a bocca aperta

Una promozione più unica che rara vi attende su Amazon, infatti il prodotto in questione può essere vostro con un risparmio molto più importante del previsto, considerando che già di base viene commercializzato ad un prezzo di listino di 159 euro, e per questo è davvero difficile pensare di poter fare di meglio, sebbene sia stato attivato uno sconto di circa 30 euro, che lo riduce fino a costare solamente 129 euro. Se lo volete acquistare, con garanzia della durata di 24 mesi, e soprattutto possibilità di riceverlo in tempi brevissimi dalla data d’acquisto, dovete collegarvi subito qui.