Stellantis e Iveco, accordo per produrre veicoli commerciali elettrici

La divisione Pro One di Stellantis e la società italiana Iveco hanno deciso di stringere un accordo di collaborazione. Accordo che nasce con l’obiettivo di produrre due veicoli commerciali leggeri a propulsione elettrica da destinare agli utenti del mercato europeo.

Una strategie del tutto interessante che consentirà alle due aziende di lavorare insieme e di espandere la propria presenza sul mercato. Secondo quanto diffuso finora, l’accordo prevede che la produzione dei due veicoli commerciali, da parte di Stellantis Pro One, venga effettuata in alcuni dei propri stabilimenti tra cui quelli italiani. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi in merito a questo nuovo e importante progetto.

Stellantis e Iveco: insieme per lo sviluppo di nuovi veicoli

Portare sul mercato nuovi veicoli commerciali leggeri a propulsione elettrica. Un progetto che consentirà alle due azienda di dimostrare ancora una volta quanto sia importante contribuire alla diffusione di modelli a emissioni zero. Non poco infatti l’entusiasmo mostrato da Luca Sra, President, Truck Business Unit di Iveco Group. Sra ha infatti sottolineato di essere lieti di aggiungere due innovativi e versatili furgoni elettrici a batteria alla propria gamma di veicoli commerciali leggeri. Non a caso, infatti, secondo Luca Sra, i nuovi modelli consentiranno di diventare più competitivi nel segmento dei van ma non solo. La collaborazione con Stellantis Pro One viene vista come un’opportunità che consente di sfruttare al meglio il grande know-how e la forte presenza in Italia e in Europa che storicamente accomunano le due aziende.

Inutile, infatti, aggiungere che si tratta di un progetto che consentirà di offrire ai clienti europei nuovi e importanti vantaggi per quanto riguarda le attività di logistica dell’ultimo miglio. Quel che sappiamo, inoltre, è che i due veicoli commerciali elettrici di Stellantis Pro One giungeranno sul mercato con il marchio Iveco. Il debutto invece è previsto per la seconda metà del 2026.