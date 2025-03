Toyota Urban Cruiser: il nuovo B-SUV elettrico dall’autonomia sorprendente

La Toyota Urban Cruiser si prepara a conquistare le strade europee con un design che non passa inosservato. Con una lunghezza di 4.285 mm, larghezza di 1.800 mm e altezza di 1.640 mm, il nuovo B-SUV elettrico si sa ben distinguere. Un tocco in più è dato dal suo frontale “hammerhead” e dai fari sottili, caratteristici degli ultimi modelli Toyota. Le sue dimensioni, simili a quelle della Yaris Cross, promettono un’abitabilità superiore grazie a un passo di 2.700 mm. La gamma della Urban Cruiser è composta da tre versioni. Ognuna risponde a diverse esigenze. Una delle novità più interessanti riguarda la versione con due motori e trazione integrale. Queste opzioni saranno affiancate da due versioni con trazione anteriore, ideali per chi cerca prestazioni di guida quotidiana senza rinunciare all’efficienza.

Tutte le versioni della Toyota sono particolari soprattutto per i motori e per le batterie. Per chi cerca una sostenibilità senza compromessi, la Toyota ha messo a punto un motore da 106 kW che eroga 144 CV e 189 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP da 49 kWh, capace di garantire circa 300 km di autonomia. Ma non è tutto. Un motore più potente da 128 kW, con 174 CV e 189 Nm di coppia, è supportato da una batteria da 61 kWh, offrendo circa 400 km di autonomia. La versione della Toyota con motore doppio, da 135 kW, promette 350 km di autonomia, con un sistema di trazione integrale che amplifica le capacità off-road grazie alla modalità Trail.

Un futuro sostenibile e garantito con le nuove Toyota

La Toyota Urban Cruiser rappresenta una visione chiara verso l’elettrificazione. Arriverà sul mercato europeo nell’autunno del 2025, ma il suo impatto è già tangibile. Un aspetto fondamentale riguarda la garanzia della batteria, che coprirà il funzionamento per un massimo di dieci anni o fino a un milione di chilometri percorsi. Un programma di assistenza annuale garantirà la manutenzione e il controllo dello stato della batteria, assicurando la tranquillità degli utenti per anni. Rimangono ancora da definire i prezzi finali, ma la promessa di un B-SUV accessibile, innovativo e attento all’ambiente è più concreta che mai. Il futuro dell’automobile è qui. Sarà questa la risposta giusta per chi vuole unire sostenibilità e prestazioni?