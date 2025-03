Amazon FOLLE con la pazza offerta su Motorola Moto G85 5G

Poco tempo a disposizione per gli utenti che vogliono acquistare uno smartphone appartenente alla fascia medio bassa della telefonia mobile, un dispositivo che sin dal primo giorno di lancio è stato caratterizzato da specifiche tecniche più che all’avanguardia, in confronto agli altri prodotti attualmente disponibili sul mercato. Il suo pannello rappresenta a tutti gli effetti un fiore all’occhiello, un componente da 6,67 pollici di diagonale, un pOLED con risoluzione massima in FullHD+, e la possibilità di essere sicuri di avere una forte protezione contro la luce blu.

Il processore è un componente di fascia media, un Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, che viene completato con una configurazione di base molto interessante, parliamo a tutti gli effetti di 8GB di RAM ed anche di 256GB di memoria interna (che non risultano essere espandibili con l’ausilio di una microSD). Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica assolutamente limitata, ma soprattutto la possibilità di installare gli aggiornamenti successivi, senza difficoltà particolari. Nella parte posteriore si può trovare un doppio sensore fotografico, il cui principale è da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel che amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo e lo rende estremamente versatile.

Aprite subito il canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis con le nuove offerte speciali ed una serie di ottimi prezzi bassi tra cui poter scegliere.

Motorola Moto G85 5G: il suo prezzo è shock su Amazon

Una spesa che nessuno si aspettava di dover sostenere per l’acquisto di Motorola Moto G85 5G, lo smartphone viene proposto con una riduzione del 46% in modo tale da essere sicuri di poter spendere poco, ma non dover rinunciare alle ottime prestazioni e funzionalità del prodotto stesso. Partendo appunto da un valore originario di listino di 329,90 euro, il finale dell’ordine che l’utente deve sostenere corrisponde esattamente a soli 176,50 euro. Il dispositivo è no brand con garanzia della durata di 24 mesi. Ordinatelo subito a questo link.