Ho. mobile: la super promo che sta vendendo da matti

Se la promozione attualmente è attiva sul vostro numero di cellulare, non vi soddisfa più e desiderata avere qualcosa di più sostanzioso e ricco di possibilità sicuramente un pro provider che potete prendere in considerazione è rappresentato da ho mobile, quest’ultimo infatti, da diversi anni rappresenta una garanzia sia di caratteristiche decisamente importanti sia di affidabilità e convenienza, non a caso da parecchio tempo è diventato sicuramente uno degli operatori da abbattere per quanto riguarda il mercato della telefonia in Italia, il merito sicuramente è legato ai prezzi davvero competitivi che l’operatore tinto di viola si impegna a offrire ai propri consumatori da sempre, proprio in linea con quanto descritto sopra l’operatore ha recentemente rilanciato sulla propria pagina web un’offerta che conquista consensi da tantissimo tempo, quest’ultima vi permetterà di accedere ad una combinazione di caratteristiche davvero completa e soddisfacente, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo da pagare.

Tutto incluso con il 5G

L’offerta in questione, se decidete di attivarla vi permette di godere di 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ad SMS illimitati, il prezzo mensile da pagare è di 9,99 € e ha un requisito di accesso da rispettare, pagherete infatti un costo di attivazione agevolato di 2,99 € ma solo se effettuate la portabilità del numero da un altro operatore virtuale che deve essere presente all’interno di una lista di operatori supportati, in caso contrario il costo di attivazione salirà a 29,90 €, in ogni caso però il prezzo per l’attivazione include anche il costo della Sim e della sua spedizione.

Senza dubbio si tratta di un’ottima offerta che garantisce caratteristiche davvero di primissimo livello, l’unica cosa a cui prestare attenzione dunque è il provider di provenienza che deve essere presente nella lista consultabile nel sito ufficiale dell’operatore, assicuratevi tutto ciò prima di procedere all’attivazione dell’offerta in questione.