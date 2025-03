Ultime ore per attivare l’offerta 5G di Very Mobile

Sta per scadere l’offerta di Very Mobile. Una promo esclusiva che permette di accedere alla rete 5G a un prezzo estremamente competitivo. Tale soluzione prevede 150GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti al costo di soli 5,99€ al mese. Oltre a ciò l’operatore garantisce che il prezzo resterà invariato nel tempo, senza aumenti o rimodulazioni future.

A rendere questa promozione ancora più vantaggiosa è il fatto che il primo mese è gratuito. In più, non sono previsti costi di attivazione, né spese per l’acquisto o la spedizione della SIM. L’offerta è riservata ai clienti che provengono da una lista specifica di operatori. Tra cui Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e molti altri. Ciò rende la proposta particolarmente interessante per chi sta valutando di cambiare operatore senza affrontare spese aggiuntive.

Very Mobile, libertà di scelta e servizi inclusi

Very Mobile punta sulla trasparenza e sulla libertà degli utenti. Chi attiva questa offerta non è vincolato da alcun contratto a lungo termine e può decidere di passare a un altro gestore, come già detto, in qualsiasi momento senza penali o costi nascosti. Infatti per evitare spiacevoli sorprese, se i 150GB vengono esauriti prima del rinnovo mensile, la connessione viene automaticamente bloccata, impedendo l’addebito di costi extra.

Tra i servizi inclusi nella tariffa vi sono anche “Ti ho cercato” e “RingMe”, che permettono di ricevere notifiche sulle chiamate perse. Oltre alla funzione Hotspot, utile per condividere la connessione con altri dispositivi. Per chi viaggia nei Paesi dell’Unione Europea, sono disponibili altri 7,6GB dedicati al roaming.

Insomma, questa combinazione di vantaggi rende l’offerta di Very Mobile una delle più competitive presenti attualmente sul mercato. Con un costo contenuto, una connessione veloce in 5G e l’assenza di vincoli, rappresenta un’ottima soluzione per chi cerca un piano tariffario conveniente e privo di brutte sorprese. Ciò significa che prezzo e servizi resteranno sempre gli stessi anche per lungo tempo.