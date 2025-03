Recensione Lenovo Idea Tab Pro: un tablet versatile e completo

Lenovo Idea Tab Pro è il nuovo tablet dell’azienda che abbraccia la fascia media, in quanto è in vendita ad un listino di 449,90 euro (ma in promozione a 399,90 euro), pur comunque volendo spingere verso l’alto l’asticella della qualità prestazionale, rendendolo un dispositivo premium, ma relativamente economico, e sufficientemente versatile, ovvero in grado di soddisfare perfettamente le esigenze della maggior parte dei consumatori. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design ed il form factor del prodotto segue le linee guida dei modelli dell’azienda, troviamo infatti un look moderno, con finiture di alto livello, inframezzate da dimensioni che risultano essere allineate con gli standard del momento. In particolare il dispositivo raggiunge 293,4 x 190,5 x 6,8 millimetri di spessore, con un peso di 615 grammi, numeri che sono perfettamente bilanciati, come anche la distribuzione del suo peso, ottima per riuscire a tenerlo tra le mani per un tempo elevato. La back cover presenta un’ottima finitura opaca, che lo rende molto elegante, oltre che essere oleofobica, ovvero non trattiene in alcun modo le impronte digitali. Il modulo delle fotocamere ha forma rettangolare, non è particolarmente in rilievo rispetto alla scocca.

Il frame è realizzato in alluminio, il tasto di accensione/spegnimento è posto superiormente al prodotto, con i pulsanti del volume sul lato destro; inferiormente, invece, trova posto la USB-C, ed anche la coppia di altoparlanti fisici (ripresi poi nella parte superiore). Lenovo Idea Tab Pro è un tablet con certificazione IP52, resistente quindi a schizzi d’acqua e polvere, ma non supporta l’immersione.

Hardware e Specifiche

Il dispositivo presenta un ampio display da 12,7 pollici di diagonale, un LTPS con risoluzione 3K (2944 x 1840 pixel), finitura lucida, completamente touchscreen (con supporto al multi-touch fino a 10 punti), una luminosità massima di 400 nits e soprattutto un refresh rate a 144Hz. Quest’ultima caratteristica è un plus da non sottovalutare, poiché le piccole defezioni vengono limate da una fluidità di utilizzo maggiore, capace di rendere l’esperienza sicuramente più interessante. I colori sono ben calibrati, dettaglio e nitidezza in linea con la fascia di prezzo.

Il processore è il MediaTek Dimensity 8300, con processo produttivo a 4 nanometri, octa-core con frequenza di clock a 3,35 GHz, che viene affiancato da una GPU Mali-G615. La configurazione di acquisto può essere da 8 o 12GB di RAM LPDFDR5x, affiancata da 128 o 256GB di memoria interna UFS 4.0 (in questo caso espandibile con l’ausilio di una microSD fino a 1TB). Prestazioni adeguate, è un tablet reattivo, senza rallentamenti o difficoltà particolari da segnalare nel multitasking, con più applicazioni aperte in contemporanea, o anche ad esempio in ambito gaming (anche con titoli importanti).

La versatilità del prodotto è garantita dalla presenza in confezione della Lenovo Pen, una penna molto valida, senza feedback di vibrazione, che può essere considerata come la giusta compagna per gli amanti del disegno o per coloro che vogliono scrivere sul tablet. Lenovo Idea Tab Pro non presenta connettività di rete, se non wireless legate a WiFi 6 dual band e bluetooth 5.3, a cui si aggiunge naturalmente il chip GPS.

Fotocamera, Sistema operativo e batteria

Nella parte posteriore del prodotto possiamo trovare due sensori: un principale da 13 megapixel, che presenta apertura F2.2, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, il tutto corredato con algoritmi che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare il più possibile gli scatti (soprattutto per rumore digitale e bilanciamento del bianco). Qualità non particolarmente elevata (i video sono girati in FullHD a 1080p), sufficiente per la maggior parte degli utilizzi all’aria aperta, meno per le condizioni con poca luce, soprattutto il sensore ultragrandangolare soffre parecchio. Anteriormente è stato invece posizionato un sensore da 8 megapixel, da utilizzare prevalentemente per le videochiamate, e poco più, sebbene comunque presenti un buon dettaglio e nitidezza soprattutto con tanta luminosità.

Il sistema operativo è Android 14, con la promessa di ricevere 4 anni di aggiornamenti di sicurezza e due major release, senza alcuna personalizzazione grafica, di conseguenza l’utente si ritrova a poter godere sin da subito di una classica esperienza Android stock. La navigazione è fluida, esente da difetti effettivamente da segnalare, se non alcune (fin troppe) app preinstallate da rimuovere nei primi momenti di vita del prodotto. Qualche piccola chicca in termini di funzionalità la possiamo trovare nella homescreen, che permette di accedere ad una serie di collegamenti rapidi ai servizi di streaming effettuando semplicemente uno swipe, a cui si aggiunge la modalità Desktop. Quest’ultima è avviabile con la pressione di un singolo pulsante, in pochi secondi l’interfaccia viene completamente modificata, rendendola molto più simile a quella di un PC. Una funzionalità che rende l’esperienza molto più versatile e completa.

La batteria è un componente da 10’200 mAh, che supporta ricarica rapida a 45W, con la quale bastano 10 minuti di collegamento alla presa a muro per godere di 24 ore di utilizzo del tablet (al 100% ci si arriva in circa 60 minuti). L’autonomia è nel complesso davvero molto buona, considerando un utilizzo sufficientemente standardizzato, infatti, si può pensare di arrivare senza problemi alle due giornate di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Conclusioni

In conclusione Lenovo Idea Tab Pro è un ottimo prodotto a partire dal prezzo di vendita, infatti pensare di poter godere di una così grande versatilità di utilizzo, una qualità superiore al normale, ed anche un’estetica tanto curata ed elegante, rappresentano senza dubbio un plus da non sottovalutare in fase d’acquisto. Dall’altro lato della medaglia troviamo forse una luminosità massima non propriamente così elevata, che rende in parte difficile l’utilizzo sotto la luce solare diretta, oltre ad un pannello che se fosse stato AMOLED avrebbe davvero rappresentato la ciliegina sulla torta.