TCL, smart TV con PREZZO RIDICOLO oggi su Amazon

La nuova promozione che Amazon ha deciso di attivare in questo periodo prevede uno sconto speciale, infatti gli utenti possono pensare di mettere le mani su una smart TV TCL di ottima qualità, raggiungendo il massimo livello di risparmio possibile, senza andare minimamente ad intaccare le specifiche tecniche o le funzionalità del prodotto che effettivamente si andrà ad aggiungere al proprio carrello. Il modello di cui vi parliamo è appunto la smart TV TCL 55V6B, un televisore di ottima qualità che innalza notevolmente la qualità della visualizzazione di contenuti, con il suo pannello da 55 pollici, capace di raggiungere una risoluzione massima in Ultra HD.

Alla base del prodotto possiamo trovare sistema operativo Google TV, la vecchia Android TV per intenderci, trattasi di una variante dell’OS molto richiesta ed apprezzata dal pubblico, per la sua accessibilità sostanzialmente a tutti i consumatori, che non presenta difetti o particolarità tali da renderla difficile da utilizzare anche da parte di un utente non particolarmente esperto. Il prodotto supporta HDR 10, per una migliora qualità della resa cromatica e non solo, si appoggia al cosiddetto Dolby Audio, per una resa sonora precisa e dettagliata, ed oltrettutto presenta un design sostanzialmente senza bordi, in questo modo il consumatore si sentirà praticamente immerso nel televisore durante la fruizione dei contenuti.

TCL: la promozione su Amazon sulla smart TV

Lo sconto migliore delle ultime settimane è stato applicato direttamente sulla smart TV di casa TCL, un prodotto che, nonostante un prezzo complessivamente ridotto, riesce ancora oggi a stupire con prestazioni di ottima qualità generale. L’offerta applicata in questi giorni abbassa la spesa iniziale di 399 euro, per scendere fino a 329 euro in modo completamente automatico, e successivamente gli utenti si ritrovano a poter applicare il coupon del valore di 42,22 euro, in modo tale da poter investire per il suo acquisto solamente 286 euro circa. Ordinatela premendo questo link.