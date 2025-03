OnePlus 12 con offerta regalo su Amazon: dovete comprarlo immediatamente

OnePlus 12 è lo smartphone da acquistare nel momento in cui siete interessati a mettere le mani su un dispositivo appartenente alla fascia media, che permetta comunque di godere di una qualità superiore al normale, con la spesa minima, almeno in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire, sebbene a tutti gli effetti si parli di un dispositivo appartenente alla scorsa generazione, in quanto lanciato verso la fine del 2023 sul mercato nazionale e mondiale.

Di dimensioni leggermente superiori alla media, da notare infatti che il suo peso si aggira attorno ai 220 grammi, lo smartphone gode di un display da 6,82 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3168 pixel, un LTPO AMOLED che raggiunge una qualità superiore al normale, proprio per la possibilità di godere di un refresh rate variabile a 120Hz, e per il suo essere appunto LTPO, ovvero permette di oscillare il refresh rate fino ad un minimo di 1Hz, in modo completamente automatico. A muovere le fila ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3,3GHz, con una GPU Adreno 750, ed una configurazione che viene condita con tanti giga di RAM a disposizione del consumatore (ma attenzione, la memoria ROM non è espandibile con microSD).

OnePlus 12: il prezzo su Amazon crolla letteralmente

Il prezzo di OnePlus 12 sta letteralmente crollando, infatti lo smartphone top di gamma della generazione precedente non costa più i 1099 euro previsti in origine di listino, ma allo stesso tempo è stato fortemente ridotto fino a scendere a soli 729 euro, con la promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni applicandola sulla colorazione Nera. Ordinatelo subito al seguente link, con garanzia della durata di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica.