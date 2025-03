Xiaomi Redmi Pad Pro costa POCHISSIMO su Amazon: lo sconto più ATTESO del momento

Disponibile in Italia da Maggio 2024, Xiaomi Redmi Pad Pro vuole essere l’alternativa dal miglior rapporto qualità/prezzo per gli utenti che vogliono acquistare un tablet ma non sono disposti ad investire cifre di denaro troppo elevate, pur comunque avendo tra le mani un dispositivo da 12 pollici di diagonale, che possa raggiungere dimensioni di 280 x 181,85 x 7,52 millimetri di spessore, ed un peso di soli 571 grammi.

Il display cattura sicuramente l’attenzione, con dimensioni di 12,1 pollici, un IPS LCD con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e 249 ppi, impreziosito dalla possibilità di fare affidamento sul refresh rate adattivo fino a 120Hz, una luminosità massima di 500 nit, ed un’ottima reattività con frequenza di campionamento del tocco fino a 240 Hz. Il rapporto schermo/corpo è discreto, pari all’83,6%, il processore è invece un modello di casa Qualcomm, parliamo nel dettaglio di Snapdragon 7s Gen2, con frequenza di clock fino a 2,4GHz e processo produttivo a 4 nanometri, affiancato dalla presenza di una configurazione che può essere da 6GB di RAM LPDDR4X o 8/128GB, ma anche 8GB/256GB, ricordando comunque che la memoria interna è espandibile con l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 1,5TB.

Xiaomi Redmi Pad Pro: arriva lo sconto migliore su Amazon

Xiaomi Redmi Pad Pro può a tutti gli effetti essere considerati come un tablet di fascia media che riesce ad offrire un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole e confortevole, considerando che il suo listino, per la variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, è di 303,46 euro, per poi scendere di circa il 30%, fino ad una spesa finale da sostenere pari a soli 212 euro.