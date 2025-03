Cuffie JBL Quantum 100P con prezzo quasi REGALATO su Amazon: ecco il link per acquistarle

Le cuffie JBL Quantum 100P sono cuffie over-ear di ottima qualità che offrono l’accesso a specifiche tecniche di buon livello, ad un prezzo tutt’altro che impegnativo o impossibile da raggiungere, un prodotto relativamente economico che punta forte sull’estetica, ma che allo stesso tempo non disdegna una buona qualità di riproduzione audio.

La prima cosa da sapere riguarda la necessità di utilizzarle con il collegamento tramite jack audio da 3,5mm, infatti non sono cuffie wireless, ma devono essere sempre collegate tramite il cavo ad un qualsiasi trasmettitore. Di base sono cuffie realizzate per PlayStation, ma nulla toglie di poterle tranquillamente utilizzare con una qualsiasi piattaforma, sia essa Xbox, ma anche un normalissimo PC Windows, senza differenze particolari in termini di resa o qualità di riproduzione. La colorazione attualmente in promozione è la Bianco e blu, composta da una parte esterna di colorazione bianca ed inserti blu sull’archetto, in contrasto con il nero dei padiglioni auricolari.

Amazon abbassa il prezzo delle Cuffie JBL Quantum 100P

Una spesa che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere attende per l’acquisto della cuffie JBL Quantum 100P, le over-ear di cui vi stiamo parlando nell’articolo infatti non costano più i 39 euro di listino previsti originariamente, ma saranno necessari 29 euro per il loro acquisto (approfittando quindi di una riduzione del 25%). Per acquistarle dovete collegarvi subito a questo link.

Le cuffie sono pensate principalmente per un utilizzo gaming, di conseguenza possiamo trovare in confezione anche un microfono ad archetto che può facilmente essere rimosso agganciandolo alla porta jack presente nella parte inferiore delle stesse, facilitando il trasporto o l’utilizzo anche solo per l’ascolto della musica.