TIM, da maggio nuovi aumenti per la telefonia fissa

Capita spesso che i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano propongano degli aumenti e delle rimodulazioni sul costo delle proprie offerte. Tra questi, si è da poco aggiunto TIM. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico ha comunicato l’arrivo di nuovi aumenti sul costo mensile di alcune offerte di rete fissa. Sembra che questi aumenti saranno applicati a partire dal mese di maggio 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM annuncia l’arrivo di nuovi aumenti da maggio per alcune offerte di rete fissa

L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni per alcune offerte di rete fissa. Come già accennato in apertura, gli aumenti in questione saranno applicati a partire dal mese di maggio 2025, in particolare dalla giornata del 1° maggio 2025. Queste rimodulazioni vanno così ad aggiungersi a quelle sopraggiunte proprio durante questo mese.

Secondo quanto è emerso in rete, il costo del rinnovo di alcune offerte di rete fissa dovrebbe subire un aumento compreso tra 2 e 2,90 euro in più al mese. Gli utenti coinvolti dovrebbero trovare una apposita comunicazione direttamente nell’app MyTim. Questa volta, l’operatore ha giustificato l’arrivo di questi aumenti con “la necessità di sostenere gli investimenti nelle reti di nuova generazione”.

Gli utenti coinvolti non sono ovviamente obbligati ad accettare questi aumenti. In particolare, potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza costi di penalità o di disattivazione. Tuttavia, dovranno farlo comunicandolo entro e non oltre il 31 maggio 2025. Per farlo, come sempre, esistono vari modi. Uno di questi è sfruttare l’applicazione ufficiale MyTim. In alternativa, sarà possibile contattare l’operatore direttamente al Servizio Clienti al numero 187. Sarà inoltre possibile recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati TIM oppure si potrà inviare una pec all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it.

Per il momento, comunque, l’operatore non ha reso noti i nomi delle offerte che saranno coinvolte da questi nuovi aumenti.