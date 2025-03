Changan, veicoli con batterie allo stato solido nel 2025

Sviluppare nuove tecnologie è tra gli obiettivi di molte aziende attive nel settore delle quattro ruote. Tecnologie che nella maggior parte dei casi puntano a ottimizzare l’autonomia e l’efficienza dei nuovi veicoli a propulsione elettrica. E proprio in tale prospettiva, il costruttore cinese Changan Automobile prevede di dare il via a un importante processo che prevede l’installazione di batterie allo stato solido sui veicoli prototipo.

Secondo quanto diffuso, l’azienda punta a portare al debutto le proprie batterie su veicoli prototipo funzionanti già entro la fine del 2025. Scopriamo dunque nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi finora.

Changan: batterie allo stato solido sui veicoli

Trovare un’alternativa alle classiche batterie agli ioni di litio è diventato ormai un obiettivo comune tra i diversi costruttori del settore delle quattro ruote. Non a caso, infatti, si cerca di rendere sempre più economiche le vetture elettriche ma anche di ottimizzarne l’autonomia per le lunghe percorrenze.

Nel caso di Changan Automobile, parliamo di una realtà ormai da diversi anni si occupa di sviluppare nuove tecnologie per veicoli. L’obiettivo, adesso, è quello di completare la fase di validazione su veicoli entro il 2026 per poi dare il via a una produzione su larga scala entro il 2027.

A contraddistinguere le batterie dell’azienda Changan Automobile, una densità energetica che raggiunge i 400 Wh/kg. Inoltre, con una carica completa sono in grado di offrire un’autonomia che supera i 1.500 km. Un’autonomia, dunque, che andrebbe ad aumentare considerevolmente rispetto alle classiche soluzioni offerte finora. Tutto ciò, naturalmente, porterebbe gli utenti ad avere maggiore fiducia nelle auto elettriche.

Naturalmente le sfide in tale ambito sono piuttosto tante e ancora oggi una produzione su larga scala viene ancora vista come un obiettivo complesso da raggiungere. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai prossimi sviluppi sulle batteria allo stato solido dell’azienda Changan.