Renault Megane E-Tech Electric: nuove funzionalità e il look sportivo Esprit Alpine

La Renault Megane E-Tech Electric non si limita a un restyling. L’auto è stata aggiornata con tecnologie che trasformano il concetto di mobilità elettrica. Un esempio è l’introduzione della funzione one pedal driving, resa possibile da un sistema di frenata rigenerativa più evoluto. Con l’arrivo del quinto livello di rigenerazione, la guida diventa ancora più intuitiva e l’efficienza energetica migliora significativamente. Per chi ha sempre desiderato una guida fluida e più controllata, la possibilità di recuperare energia con un solo pedale è un sogno che diventa realtà. E questo non si limita solo alla Megane. A breve, anche la Renault 5 e la Renault Scenic E-Tech Electric adotteranno questa innovazione, mentre la nuova Renault 4 avrà la funzione già dal lancio.

Un’altra novità che cambia le regole del gioco è il caricabatterie bidirezionale. Tutte le versioni della Renault Megane E-Tech Electric sono ora dotate di un caricabatterie da 11 kW. C’è anche la possibilità di optare per la versione da 22 kW. In pratica, la macchina diventa una vera e propria banca di energia mobile. La funzione V2L (Vehicle to Load) permette di utilizzare la batteria per alimentare dispositivi esterni, ma per farlo serve un adattatore, disponibile come optional. In Francia, grazie alla stazione di ricarica Mobilize Powerbox Verso, la funzione V2G (Vehicle to Grid) consente di cedere energia alla rete elettrica, ricevendo in cambio un piccolo compenso. Ma come sarà la Renault nel resto d’Europa? Non lo si sa e non si sa se e quando arriverà nel nostro Paese. Il Plug & Charge è poi una comodità in più da considerare. Basta collegare l’auto alla colonnina compatibile e la ricarica partirà automaticamente, senza necessità di app o tessere.

Design sportivo e prestazioni immutabili per la Renault elettrica

Non ci sono cambiamenti sul fronte motore. La Renault Megane E-Tech Electric continua a montare un motore da 160 kW (220 CV), con una batteria da 60 kWh che garantisce un’autonomia WLTP di circa 460 km. Con il nuovo allestimento Esprit Alpine, la Megane guadagna un aspetto più grintoso. I nuovi cerchi in lega da 20 pollici Ice Black e la tinta Matte Shadow Grey aggiungono un tocco di sportività, ma è sufficiente per accontentare chi cerca emozioni forti? Il lancio di questi aggiornamenti ha già avuto luogo in alcuni mercati europei, e presto arriveranno anche in Italia. Si sa che la Renault Megane E-Tech Electric parte da 40.550 euro, ma le novità introdotte? A quanto salirà il costo?