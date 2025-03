Galaxy Buds a conduzione ossea: in estate Samsung potrebbe lanciarle

A quanto pare, Samsung sta per lanciarsi in una nuova avventura, sembra infatti che l’azienda coreana abbia intenzione di produrre e sviluppare un nuovo modello di Galaxy Buds che sfrutteranno la tecnologia a conduzione ossea per la trasmissione del suono, a lanciare questa indiscrezione e il noto insider Ice Universe con un post su Weibo, L’utente ha infatti dichiarato che l’azienda ammesso al lavoro il proprio team di sviluppo e per di più questa Nuova tipologia di cuffie verrà annunciata in estate insieme ai dispositivi pieghevoli che arriveranno alla loro settima generazione, il tutto dunque sarà mostrato in un evento unificato dedicato a questi dispositivi.

Conduzione ossea

Nello specifico, la conduzione ossea consente alle cuffie in questione di sfruttare le ossa del cranio e la loro rigidità per la trasmissione del suono, sono decisamente diverse rispetto alle cuffie standard dal momento che piuttosto che isolare e cancellare il rumore circostante non fanno da filtro a nessun tipo di interferenza e vi permettono dunque di restare immersi all’interno della sonorità dell’ambiente che vi circonda, tutto ciò ovviamente ha dei risvolti favorevoli nel caso sia ad esempio in strada e abbiate bisogno di rendervi conto di ciò che si trova vicino a voi, per di più anche l’effetto sonoro è differente, non verrete isolati, bensì sentirete un suono risonante nella vostra testa, come se foste vicini ad una fonte sonora intorno a voi che suona ad alto volume.

Non rimane dunque che attendere l’ufficialità direttamente da Samsung che probabilmente nei prossimi mesi potrebbe esprimersi con qualche piccolo teaser o lanciando qualche piccolo indizio, il periodo da attendere comunque rimane l’estate, Samsung punterà ad un lancio congiunto che probabilmente sarà caratterizzato anche da promozioni ad hoc per l’acquisto in combo dei due prodotti, cosa che in passato effettivamente abbiamo già visto e rappresenta una politica di Samsung.