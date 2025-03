Tim lancia un’offerta esclusiva: 150 Giga a 6,99 euro

Tim torna con una proposta imperdibile per chi desidera un’offerta completa a un prezzo competitivo. La promozione, denominata TimPower Iron New, consente di ottenere 150GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS a soli 6,99€ al mese.

Tale soluzione è riservata agli ex clienti Tim che provengono da determinati operatori. Tra cui Iliad, Fastweb e numerosi altri gestori virtuali come Poste Mobile, Coop Voce, Lyca Mobile e Digi Mobil. Per attivarla, è necessario effettuare la portabilità del numero e recarsi presso uno dei negozi di vendita autorizzati. Ma non solo, in quanto l’operatore sta anche inviando SMS personalizzati ad alcuni ex clienti, invitandoli a tornare entro il 28 marzo. La scadenza però può variare in base alle condizioni di ciascun utente.

TIM: dettagli su attivazione e costi extra

Questa iniziativa si rivolge a chi cerca una connessione veloce e stabile grazie alla tecnologia 5G di Tim. La quale garantisce una velocità di navigazione fino a 250Mbps in download e 75Mbps in upload.

Per aderire all’offerta, oltre al costo mensile, è necessario affrontare anche alcune spese iniziali. Ad esempio il prezzo di attivazione è di 6,99€, aumentato un po’ rispetto ai 5€ precedenti. A questo si aggiunge la spesa della nuova SIM, pari a 10€, salvo eventuali promozioni disponibili nei punti vendita Tim.

Una volta attivata, la promo può essere rinnovata scegliendo tra due modalità di pagamento. Ovvero utilizzando il credito residuo della SIM oppure attivando il servizio Tim Ricarica Automatica. Il quale consente di addebitare l’importo su carta di credito, conto corrente o carta prepagata.

Questa promozione rappresenta una grande opportunità per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare a un pacchetto dati generoso. Non è perché ancora certo se Tim decida di riproporlo o meno nei prossimi mesi. Per non perdere questa occasione, è consigliabile visitare un negozio fisico ufficiale oppure consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli.