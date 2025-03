Note di Apple, da oggi potrà registrare e trascivere in tempo reale

Torniamo ad approfondire iOS 18, l’ultimo major update di iPhone, abbiamo già trattato le maggiori differenze rispetto alle versioni passate, c’è però una novità della quale non si è parlato molto, e che invece ha un grandissimo potenziale per diventare un must degli utenti Apple.

È una funzionalità di Note che al momento è in test nella beta di iOS 18.4 in italiano e che sarà disponibile ad aprile nella versione definitiva, a differenza degli inglesi che già possono usarla, ovvero la registrazione audio e trascrizione del parlato in tempo reale. Questo concetto di registrazione e poi successiva trascrizione rende Note un’app più completa e versatile, quindi più competitiva rispetto alle varie Goodnotes e Notability.

All’inizio magari non sarà performante come le rivali, la strada da fare è ancora lunga, ma con questa mossa Apple dà prova di star progettando qualcosa di analogo.

In che modo Apple ha deciso di far funzionare l’app

Avviare una registrazione è molto semplice, basta aprire una nota, fare tap sull’icona Allegati sopra alla tastiera e selezionare la voce Registra audio. La registrazione sarà effettivamente avviata premendo l’apposito tasto REC. La trascrizione è disponibile in diretta con un tap sull’icona del fumetto, in basso a sinistra, ma solo negli USA. Inoltre, se l’iPhone usato come blocco note è compatibile con Apple Intelligence, potremmo visualizzare un breve riepilogo del contenuto della trascrizione.

Aggiungendo questa funzione, Apple vuole semplificare la vita di molti dei suoi fruitori, ponendo fine ai tempi in cui si digitava freneticamente parola per parola, in modo da prendere tutti gli appunti di una riunione. Adesso è l’app a fare il grosso del lavoro, lasciando all’utente giusto l’onere della revisione. Le trascrizioni, soprattutto quelle dei primi periodi dell’app, potrebbero presentare degli errori, magari anche per colpa della scarsa qualità della fonte audio. File audio e relativa “sbobinatura” vengono infine inseriti all’interno della nota insieme a eventuali altri contenuti, come foto o documenti vari.